EmbaiXada reabre portas em segurança e com música

A emblemática galeria comercial do Príncipe Real reabre na segunda-feira, 15 de Junho, com três concertos de saxofone.

A EmbaiXada, no Príncipe Real, reabre esta segunda-feira, 15 de Junho, depois de mais de três meses de portas fechadas. Para assinalar a ocasião haverá concertos de saxofone pelas 15.00, 17.00 e 19.00.

O regresso faz-se com gel desinfectante nas entradas e em vários pontos estratégicos, lotação reduzida e máscaras e luvas para quem se esquecer de levar material de protecção. É assim que a galeria comercial lisboeta garante o cumprimento de todas as recomendações sanitárias e de segurança.

“Temos estado ao lado dos nossos lojistas para minimizar o impacto da situação provocada pela pandemia e fizemos um investimento em equipamentos de segurança e higiene, formação e reforço de limpeza, que irão permitir que a reabertura seja segura para os trabalhadores e para quem nos visita”, assegura Tiago Eiró, CEO da EastBanc, promotora e gestora da EmbaiXada.

Localizada no Palácio Ribeiro da Cunha, um dos edifícios mais emblemáticos do Príncipe Real, a EmbaiXada conta actualmente com 15 espaços comerciais, entre os quais o restaurante Atalho Real e o bar Gin Lovers, ambos com esplanada no jardim traseiro. Poderá ainda encontrar marcas como a Latitid, a Meamstyle, a Ecolã, a Boa Safra e a Isto.

