EmbaiXada tem concertos de fado e jazz até Janeiro

Os concertos do Real Fado estão de volta à emblemática galeria conceptual do Príncipe Real. Mas há mais música para ouvir até Janeiro, incluindo jazz ao vivo.

A EmbaiXada, no Príncipe Real, vai apostar na música para dinamizar o comércio do bairro durante um dos meses mais especiais do ano. Até Janeiro, poderá contar com concertos de fado todas as quartas e quintas-feiras, das 20.00 às 21.30, mas também com sessões de jazz ao vivo.

Os amantes do fado já podem reservar bilhetes através da compra prévia na Ticketline ou directamente no espaço da EmbaiXada. Além dos habituais bilhetes (12,50€-20€), está ainda disponível um Real Ticket (30€), em exclusivo para dez espectadores: uma experiência única que inclui os melhores lugares da sala e uma recepção personalizada onde é contada a história do concerto e do espaço onde acontece.

Quanto às sessões de jazz, com concertos de saxofone, o melhor é apontar na agenda: 9, 16 e 18 de Dezembro, entre as 18.00 e as 19.30. Já no Dia de Reis, 6 de Janeiro, haverá um showcase intimista com três músicos.

Recorde-se que, tendo em conta as limitações impostas pelo Estado de Emergência no concelho de Lisboa, a EmbaiXada antecipou o seu horário de abertura aos fins-de-semana para as 10.00, para que as lojas presentes no espaço possam dar continuidade aos seus negócios. O horário de abertura durante a semana mantém-se das 12.00 às 20.00, no caso das lojas e 22.30 para os restaurantes.

