Natal em Almada tem música, teatro e até cinema drive-in

As luzes já estão ligadas e é possível tirar uma fotografia muito especial com o Pai Natal em todas as freguesias do concelho. Mas o programa “Feliz Almada” tem muito mais para oferecer este ano. Além da habitual música e animação circense, a autarquia promete iluminar as ruas com um espectáculo itinerante de video mapping, pensado especialmente para os almadenses, que o vão poder ver a partir do conforto das suas casas. Como se não fosse suficiente, há um calendário cheio de propostas gratuitas a não perder, desde teatro e oficinas para as famílias até cinema drive-in.

“Um Natal diferente, em segurança, mas com toda a magia desta época festiva. Ao longo do mês de Dezembro, as ruas mais emblemáticas do concelho vão encher-se de cor e animação natalícia com as artes circenses. Há ainda actuações de grupos corais no Coreto do Jardim da Cova da Piedade, música nas igrejas, iluminações natalícias e fotografias virtuais com o Pai Natal, à distância de um código QR”, revela em comunicado a Câmara Municipal de Almada, que este ano preparou um código QR, divulgado nas redes sociais e cuja leitura permite ter o Pai Natal ao seu lado na hora de tirar a fotografia da praxe.

Entre a programação, já disponível no site da autarquia, destaca-se o espectáculo itinerante de video mapping, promovido pelo atelier OCUBO e que irá percorrer as 11 freguesias do concelho entre 8 e 20 de Dezembro, de terça-feira a domingo, sempre à noite. Mas há mais propostas, que podem ser usufruídas também por visitantes, como o Natal no Solar dos Zagallos, que inclui música, oficinas para a família, visitas guiadas e até uma sessão de contos tradicionais. Tudo isto entre 10 e 13 de Dezembro e sem ter de puxar os cordões à bolsa.

Ainda a pensar nas crianças, o musical Rita no Reino das Páginas não só vai encantar e divertir os mais novos, como despertar o gosto pela leitura, em várias datas e locais da freguesia, como nos Recreios Desportivos da Trafaria (12 de Dezembro, 11.00) ou no Auditório da Junta de Freguesia da Charneca da Caparica (22 de Dezembro, 16.00). Itinerante é também o circo, com animações natalícias pela XPTO – Companhia de Artes Performativas, que irá andar a passear pelo concelho entre 12 e 28 de Dezembro.

Para quem prefere cinema, a resposta está na Sobreda, no parque de estacionamento da Pista Municipal de Atletismo. A proposta é simples: primeiro escolhe uma das sessões programadas para os dias 16 (20.00), 17 e 18 (18.00 e 21.00) de Dezembro e depois faz a reserva (drivein@fest.pt). Nas matinés, conte com Armados em Espiões e Polar Express. À noite, é para ver Assim nasce uma estrela, Bohemian Rhapsody e Variações.

O que quer mesmo é stand-up comedy, para rir um bocado? O humor de Luís Filipe Borges, Pedro Luzindro, Rúben Branco e Hugo Rosa prometem muitas gargalhadas a 18 de dezembro, no Mercado das Torcatas e com transmissão em streaming no canal de Youtube da Câmara Municipal de Almada.

+ Natal em Lisboa – Boas festas com o nosso guia perfeito

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana