EMEL abre oito novas estações da rede GIRA em quatro freguesias

As oito novas estações traduzem-se em mais 189 novas docas para bicicletas GIRA.

A rede pública de bicicletas, que conta com uma frota de 1600 bicicletas, vai passar a disponibilizar 138 estações GIRA, mais oito do que actualmente. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 29 de Setembro, pela EMEL, que está a cumprir o plano de expansão para reforçar o papel das GIRA como meio alternativo ao automóvel nas deslocações em contexto urbano.

As oito novas estações, que se traduzem em mais 189 novas docas para bicicletas GIRA, encontram-se em Alcântara, na Avenida da Índia/Praça das Indústrias (Estação n.º 237) e na Rua de Cascais (Estação n.º 238); em Carnide, na Lispolis/Rua Cupertino Miranda (Estação n.º 520); em Benfica, na Rua José dos Santos Pereira/Conde de Almoster (Estação n.º 507), na estação de comboios (Estação n.º 508) e no Centro Comercial Fonte Nova (Estação n.º 509); e em São Domingos de Benfica, no IPO/Rua Professor Lima Basto (Estação n.º 436) e na Interface e Sete Rios (Estação nº 438).

Na sexta-feira, 30, o presidente do Conselho de Administração da EMEL, Carlos Silva, e o vereador da Mobilidade e Transportes, Ângelo Pereira, inauguram uma das novas estações em cada freguesia, com a presença dos respectivos presidentes das juntas. A agenda é a seguinte: às 15.30, na Rua de Cascais; às 16.15, na Lispolis/Rua Cupertino Miranda; às 17.00, no Centro Comercial Fonte Nova; e às 17.30, na Interface de Sete Rios.

