Este movimento quer criar espaço nas ruas para a próxima geração

Mães e pais, de norte a sul do país, querem mais espaço para a próxima geração. A Kidical Mass desafia as famílias a ir pedalar por ruas mais seguras e saudáveis.

“Não sejas pateta, anda de bicicleta”, ouviu-se em Lisboa a 25 de Setembro. Três dias depois do Dia Europeu Sem Carros (a 22), aconteceu o segundo encontro da Kidical Mass. O primeiro realizou-se no passado mês de Maio e contou com mais de 2000 pessoas em cerca de 20 localidades portuguesas. As suspeitas de Rita Ferreira confirmaram-se: há cada vez mais pessoas a usar modos suaves de mobilidade e a reivindicar cidades mais verdes e amigas das crianças. “Em Lisboa, contámos com cerca de 300 pessoas. Durante o passeio, tivemos gritos de ordem e vários cartazes a decorar as bicicletas das crianças”, diz-nos a professora, porta-voz do colectivo de famílias que, de norte a sul de Portugal, tem lutado contra a excessiva dependência do automóvel.

“A minha filha anda na escola alemã e há uns quatro, cinco anos, propus a duas famílias vizinhas criar um sistema de boleias. Eventualmente, perguntei também se alguém estaria interessado em fazer um comboio de bicicletas, porque pelo menos um dos pais vai de vez em quando – tal como eu – para o emprego de bicicleta. Esse pai achou muito boa ideia, um outro também. E começámos a fazer às sextas-feiras, sempre que está bom tempo”, conta Rita. “Durante a pandemia, tivemos de parar, mas em Outubro do ano passado, a minha filha estava a preparar um trabalho sobre bicicletas e eu andava à procura de coisas para a ajudar. Acabei por descobrir este movimento na Alemanha e resolvi contactá-los para saber se era possível replicar em Portugal.”

Inspirada no movimento da Massa Crítica, criado nos Estados Unidos na década de 1960, a Kidical Mass nasceu em Colónia, na Alemanha, e já chegou a mais de 200 cidades europeias, promovendo eventos informais protagonizados por crianças, para defender o uso de bicicleta e outros meios de deslocação mais sustentáveis e saudáveis, sobretudo em contexto urbano e em alternativa ao carro. Além de rotas seguras para as escolas, reivindicam-se leis de trânsito rodoviárias amigas da criança, como um limite de 30 km/h nas envolventes escolares; ciclovias largas, contínuas e com cruzamentos seguros em estradas principais; mais espaço público dedicado à mobilidade activa e onde estar e brincar; e fiscalização efectiva.

Ainda antes de tornar a Kidical Mass Portugal realidade, Rita já tinha criado um grupo no WhatsApp de mobilidade escolar activa, com mais de 80 pessoas de 24 localidades diferentes. “Partilham-se boas práticas e as pessoas ajudam-se umas às outras”, revela. “Por exemplo, o professor de ginástica da Escola Beiral queria imenso pôr os miúdos todos, até ao 4.º ano, a andar de bicicleta. Como não tinha bicicletas, contactou a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Na altura eu ainda fazia parte da direcção e disse-lhe que, por acaso, tínhamos poucas bicicletas para criança, mas talvez a escola de Oeiras pudesse emprestar. Coloquei-o em contacto com o professor Luís Gameiro, que lhe emprestou 15 ou 20 bicicletas durante 15 dias. Foi óptimo.”

Depois da adesão de grupos informais e associações de todo o país à Kidical Mass, sobretudo dedicadas à defesa do ambiente e ao activismo da mobilidade sustentável, como a Estrada Viva e SigAPé, o objectivo agora é seguir o calendário do movimento internacional e realizar a iniciativa a cada seis meses. O próximo evento deverá acontecer em Maio do próximo ano e, até lá, Rita Ferreira espera anunciar outras novidades, que tem estado a marinar. Se quiser juntar-se à iniciativa, poderá entrar em contacto com a organização através de e-mail ou das redes sociais. E assinar a petição pública “Cidades seguras para todas as pessoas”.

