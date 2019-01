EMEL deposita 100 mil euros na conta dos utilizadores da aplicação

Falha no software de gestão da app ePark despejou cerca de 100 mil euros nas contas de 14 mil utilizadores. A EMEL diz que a situação será regularizada até ao fim do dia e garante que todos os créditos indevidos serão retirados.

Se usa a app ePark, é possível que desde ontem, segunda-feira, ao olhar para o ecrã, fosse uma das pessoas que viu o saldo inexplicavelmente aumentado. A razão foi uma falha no software de gestão da aplicação da Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa (EMEL), que creditou indevidamente valores em cerca de 14 mil contas de utilizadores. Contactada pela Time Out, a assessora do Concelho de Administração da EMEL, Teresa Loureiro, garante que a situação será reposta até ao final do dia de hoje e que todas as contas afectadas serão revistas.

Sobre os utilizadores que fizerem uso deste crédito indevido, Teresa Loureiro esclarece que, aquando da normalização, será retirado o valor em falta, podendo o utilizador ficar com saldo negativo. Isto traduz-se num débito sobre qualquer futuro carregamento associado à conta, até que seja reposto o valor utilizado. Não será, contudo, retirado qualquer valor adicional a utilizadores que não tenham usado dinheiro creditado pelo erro.

Com cerca de 300 mil utilizadores – partilhados entre o serviço da EMEL e o Gira, serviço de bicicletas de Lisboa – a aplicação será revista em lotes de 500 usuários. Não será tomada qualquer decisão sobre continuar a trabalhar com a mesma empresa de software antes de regularizada a situação, garante a assessora da EMEL.

