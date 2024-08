‘Emily in Paris’: os cenários da quarta temporada que pode visitar (mesmo com um orçamento limitado)

Atenção, fashionistas e francófilos, Emily in Paris está oficialmente de volta, com a primeira metade da quarta temporada já disponível na Netflix. A história recomeça poucos dias após o quase casamento de Gabrielle e Camille. Alfie está furioso, Gabrielle ressente-se e Camille desapareceu. A confusão é grande e é Emily quem fica com a tarefa de juntar os pedaços.

A quarta temporada tem tudo o que se espera da série criada por Darren Star, o mesmo de Sexo e a Cidade: visuais extravagantes, chefs sedutores e triângulos amorosos. Como de costume, a série apresenta uma abundância de locais elegantes, fabulosos e exclusivos, espalhados por Paris e por outras regiões da França – muitos dos quais pode visitar para viver a sua fantasia parisiense, excluindo talvez todos os ménages à trois.

"Na primeira temporada, partilhámos a ingenuidade de Emily em relação à cidade", conta Andy Fleming, director e produtor executivo da série, à Time Out. "Como americano, não vejo os graffitis ou o lixo – vejo ruas pitorescas e a icónica vista da Torre Eiffel. Mas à medida que avançamos, tentámos realmente encontrar a Paris secreta. Se vamos a um local e a equipa francesa diz: 'Não conhecia este lugar', então sei que conseguimos."

Que locais é que Emily visita na quarta temporada de Emily in Paris?

Photograph: Netflix

Casa de Claude Monet em Giverny

"Giverny é um lugar sagrado. Não fica longe de Paris e é um óptimo passeio de um dia, ou para ficar por lá. É realmente como entrar num quadro de Monet. O interior da casa é lindo por causa das cores. A cozinha é amarela, e a sala de jantar é azul-periwinkle. Filmámos em ambas as salas.

Precisam mesmo de ver o caramanchão que fica de frente para a casa, com canteiros de flores de cada lado. Daí, podem passear ao redor do lago e ver a icónica ponte em meia-lua (a mesma ponte do quadro 'Ponte sobre um Lago de Nenúfares')."

Bouillon Chartier

"Paris está cheia destes locais chamados bouillons, que originalmente eram lugares onde se podia comer sopa. Geralmente são salas muito bonitas, mas a ideia é que se possa ter uma refeição completa e que não seja terrivelmente cara. A tradição persiste, e os chefs realmente frequentam esses locais."

Club Boxing Temple Noble Art

"Filmámos num ginásio de boxe lindo no primeiro episódio. Só mesmo em Paris para até um ginásio de boxe ter um design lindo, ser muito fotogénico e muito chique. Tinha um tecto incrível e não era nada como qualquer outro ginásio que já vi. Era muito francês. Eles adoram bom design."

Photograph: Stephanie Branchu/Netflix

Le Bar Josephine no Hotel Lutetia

"O bar dentro do Hotel Lutetia é o melhor lugar para beber [o cocktail favorito de Emily], um Kir Royale. O Lutetia é sem dúvida o melhor hotel na área de Saint-Germain-des-Prés. É um lugar muito acolhedor, é muito antigo e foi extensivamente restaurado na última década. O bar é lindo com tectos altos, onde encontraram frescos que estavam escondidos atrás de estuque, que restauraram. É um bar a sério para se beber um cocktail a sério."

La Grande Épicerie de Paris

"La Grande Épicerie é, basicamente, o Harrods francês, mas não tão lotado quanto a loja de Londres. Tem produtos frescos, todo o tipo de vinhos, um departamento de queijos e padaria de doidos, e pequenos quiosques onde se pode comer sanduíches, ou uma omelete ou caviar. É ridículo e exagerado, têm tudo, incluindo 27 tipos de trufas."

Hotel Plaza Athénée

"O Plaza Athénée é como se fosse a nossa casa, filmámos lá todas as temporadas. Sinto que se pode fazer um tour de Emily in Paris só aqui. Pode sentar-se no lobby e comer a melhor Club Sandwich da sua vida. Não é caro, e é um óptimo lugar para observar pessoas."

Photograph: Stephanie Branchu/Netflix

Galerie-Musée Baccarat

"O Museu de Baccarat onde filmámos o baile de máscaras é um dos grandes segredos de Paris. É uma loja de baccarat mas também um museu, com um salão de baile e um pequeno café. É uma mansão antiga construída por uma família francesa muito rica no século XIX e é um dos lugares mais bonitos de Paris. Fica bem no coração da cidade, mas é adorável e tranquilo. É como um pequeno refúgio no meio da cidade agitada."

