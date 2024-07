De ‘Emily in Paris’ a ‘Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’, as séries para ver em Agosto

Agosto é mercado por alguns aguardados regressos, com as quartas temporadas de Umbrella Academy, Emily In Paris e Homicídios ao Domicílio, assim como a segunda ronda de episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. Mas há também séries que se estreiam em Portugal com a força do calor, em particular a aposta da RTP1 para o Verão, Salto de Fé, comédia com Diogo Valsassina vestido de padre. A comédia, de resto, é um dos pontos fortes da temporada, com destaque para a britânica Mr. Bigstuff, a mexicana Yellow ou a norte-americana Bad Monkey, mais uma criação de Bill Lawrence (Ted Lasso), com Vince Vaughn no leme do elenco. Estas são as séries para ver em Agosto.

Recomendado: Oito séries novas (e mais novidades) a não perder em breve