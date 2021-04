Empanadas do Maxi celebra reabertura com happy hour

A Primavera está aí, o comércio e a restauração começam a abrir e a vida regressa a alguma normalidade. As esplanadas são agora o escape, e é por isso que as Empanadas do Maxi estão de regresso com uma happy hour, para provar esta iguaria argentina na companhia de uma cerveja.

Esta quinta-feira, entre as 18.30 e as 20.00, por 6,50€ tem direito a três empanadas e se comprar duas cervejas recebe uma terceira de oferta.

Ao todo, são nove os sabores de empanadas que encontra no espaço da Rua d’O Século. Queijo e cebola, vitela picante, espinafres e mozzarella ou a empanada vegetariana são algumas das propostas, sempre acompanhadas de muito molho chimichurri.

Rua d'O Século, 226 (Príncipe Real). Seg-Sex 12.30-20.00; Sáb-dom 11.30-20.30.

