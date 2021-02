Encha-se de chouriços na Festa do Fumeiro online d'A Praça

Enquanto não abre portas no Hub Criativo do Beato, A Praça continua a apregoar online os produtos de alguns dos melhores pequenos e médios produtores de todo o país. Agora, com destaque para os enchidos.

Neste que é tradicionalmente o mês do fumeiro, A Praça organizou uma Festa do Fumeiro virtual com produtos de todas as regiões, ao mesmo tempo que lança a primeira refeição pronta com entrega ao domicílio, confeccionada pelo chef Bernardo Agrela.

É n’A Praça online que este mês se presta tributo aos enchidos nacionais, através de uma selecção de produtos que pode encomendar e receber em sua casa, com valores entre os 10€ e os 25€. E é aí que também encontra cinco cabazes preparados para ocasião, com destaque para o cabaz “O grande Cozido à Portuguesa” (29€), com todos os produtos de charcutaria necessários para confeccionar este prato tradicional: farinheira de porco preto, morcela de cozer, chouriça transmontana, chouriço de abóbora, barriga fumada e pernil fumado.

Se preferir pode optar pelo cabaz “A Grande Charcutaria à Portuguesa” (48€) que inclui farinheira de porco preto, chouriço de porco preto, cabeça de xara, presunto sem osso, alheiras, paio do lombo fumado e morcela de assar. Mais em conta, há os cabazes “Morcela & Companhia” (14,20€), com morcela para assar, tostas de pão alentejano, azeite e queijo amanteigado; “Chouriço & Companhia” (18,90€), com chouriço de porco preto, queijo de Azeitão e uma garrafa de vinho tinto; e “As Alheiras” (12€) com quatro tipos de alheiras de três produtores diferentes.

As entregas são feitas de segunda a sexta-feira, entre as 10.00 e as 22.00, mas além deste serviço chamado Praça Entrega, existe o Praça Express que lhe põe tudo em casa no próprio dia, em apenas três horas.

A juntar à festa, A Praça lança a sua primeira refeição pronta, para ser entregue ao domingo, um dia que se quer de descanso e, de preferência, longe do fogão. O Cozido à Portuguesa da Praça é confeccionado pelo chef Bernardo Agrela e é composto por mais de 23 produtos, nove dos quais enchidos oriundos desta Feira do Fumeiro. Feito para duas pessoas, custa 35€ e as encomendas fazem-se até às 18.00 da quinta-feira anterior para serem entregues ao domingo, entre as 09.00 e as 13.00.

E como uma festa não é bem festa sem eventos, A Praça desafia-o a saber mais sobre a história dos produtores e ouvir as “Conversas do Fumeiro”, promovidas pelos chefs Francisco Magalhães e Bernardo Agrela. O palco é a página oficial de Instagram d’A Praça, onde serão publicados vídeos sobre a “Abordagem ao Chouriço de Abóbora” (dia 10), “Tudo sobre a Morcela do Sr. António Abrantes” (dia 17) e “O Chouriço de Porco Preto e a “Cacholeira da Dona Octávia” (dia 23). Fique ainda atento à partilha de receitas relacionadas com o Fumeiro nas redes sociais desta praça digital.

