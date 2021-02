Quer aprender a escrever sobre o que come? Há um curso online que o ensina

Ricardo Dias Felner, autor do livro 'O Homem Que Comia Tudo' e ex-director da Time Out, é o especialista que vai conduzir o curso da plataforma 'Eu Aprendo em casa'.

Escrever sobre gastronomia tem que se lhe diga. A pensar nos que querem aprender mais sobre o assunto, a plataforma 'Eu Aprendo em Casa' lançou uma oficina de escrita gastronómica com Ricardo Dias Felner, jornalista e ex-director da Time Out. Na Internet, é, desde 2013, O Homem Que Comia Tudo, escrevendo sobre comida e tudo um pouco no blogue homónimo.

“Praticar a escrita gastronómica em vários formatos, usando técnicas do jornalismo e da literatura”, é aquilo que se propõe o curso online que se realiza de 22 de Fevereiro a 10 de Março, através da plataforma Zoom. O programa andará à volta dos grandes escritores gastronómicos – desde os romanos até aos críticos mais importantes da actualidade e providenciará as ferramentas para “arrancar um texto gastronómico, o lead, os encadeamentos e o desfecho”, descreve a página do workshop. O conhecimento do vocabulário culinário, a adjectivação e figuras de estilos serão outros dos tópicos abordados, não descurando a escrita de receitas para sites ou os passos para conseguir publicar num órgão de comunicação ou mesmo num livro.

O workshop terá lugar às segundas e quartas-feiras, entre as 18.30 e as 20.30, num total de 12 horas. O pack standard começa nos 100€, mas pode optar pelo conjunto do curso e do livro Isto Não É Um Livro de Receitas, de Nelson Nunes (118,50€) ou o pack premium, que inclui igualmente o curso e o livro Semear Sabor, Colher Memórias, de Fátima Moura e da chef Justa Nobre.

“No final, deveremos conseguir usar todos os sentidos para descrever o que comemos e sermos capazes de publicar uma crónica que se distinga no vasto mundo das redes sociais”, lê-se no site da plataforma.

Ricardo Felner é o autor do livro O Homem Que Comia Tudo, editado em 2020, pela Quetzal. E, actualmente, colabora com o Expresso, Sábado e o Público.

