Encontrámos o prédio mais estreitinho de Lisboa

Estamos na Calçada da Cruz da Pedra, perto do Convento da Madre de Deus, e espreitamos pela janela do número 15. Queríamos medir a parede do fundo da loja, mas ninguém a alugou. Talvez pela razão que nos traz aqui – é mesmo pequenina.

Avançamos até ao número 5, morada da Eco Bike Lisboa, onde explicamos a Daniel, o proprietário, que suspeitamos que este é o prédio mais estreito de toda a cidade e lhe contamos as nossas intenções: queremos medir a parede do fundo da loja do número 15. Poderia ele dar-nos o contacto do dono do prédio? Daniel antevê dificuldades: os edifícios ali pertencem todos a uma fundação. Vai buscar um dossier e lê: “Fundação Arcelina Victor dos Santos.”

“Vi no outro dia a mostrarem um prédio e dizerem que era o mais estreitinho de Lisboa e pensei: ‘Eu parece-me que este ainda é mais’”, conta, já definitivamente conquistado para a causa. “Talvez com o número do registo predial”, alvitramos. “Ah! Acho que no contrato está a planta do prédio todo, não é só da loja!”, e vai buscar uma capa amarela cheia de documentos em micas. “Cá está!”

HGS | Planta do edifício

Debruçamo-nos ambos sobre a folha como se fosse um mapa do tesouro. “Tem mesmo uma linha a sair de lá da ponta até à fachada onde estão as medidas!” “Está mesmo lá marcado!” “70 centímetros!” Tem que ser o mais estreitinho de Lisboa, concluímos, com sorrisos de missão cumprida.

