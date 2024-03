Neste campeonato, o troféu vai para quem improvisa melhor

Juntam-se as selecções nacionais de Portugal, de Itália, do Brasil e do México. Uma delas sairá campeã. Não falamos de um campeonato de futebol, mas sim do Campeonato Mundial de Improviso, que conta com alguns dos melhores improvisadores do mundo. É no dia 4 de Abril, no Coliseu dos Recreios, que tem lugar a 3.ª edição da competição.

O desafio é simples. Inspiradas em sugestões dadas pelo público, as equipas de cada país devem criar cenas totalmente improvisadas, que terão a supervisão de um árbitro e de um júri especializado. A palavra final é do público que, no final de cada prova, votará na equipa que considerar ter executado melhor a cena. Poderá também contar com uma banda ao vivo, que promete pôr o ambiente ao rubro.

Ao longo de 12 rondas, as equipas somarão pontos e penalizações, sendo que as duas mais votadas se defrontarão num duelo final, em que se elegerá o Campeão Mundial de Improviso e ganhar o Bacalhau D’Oro 24.

A companhia de improvisação teatral Instantâneos, fundada em 2011, está por detrás da conceptualização e produção do Campeonato Mundial de Improviso, em parceria com o Coliseu dos Recreios. Os bilhetes estão à venda online e nos locais habituais.

Coliseu dos Recreios. 4 Abr. Qui 21.30. 15€

