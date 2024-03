Poesia, Primavera e 25 de Abril: Oeiras faz três-em-um esta quinta-feira

Oeiras vai celebrar o Dia Mundial da Poesia, esta quinta-feira, 21 de Março, com uma programação gratuita que junta à poesia a celebração da chegada da Primavera e dos 50 anos do 25 de Abril. Declamação de poesia, tertúlias, música e dança são algumas das propostas da Maratona de Poesia, entre as 14.00 e as 00.00, em diferentes espaços do centro histórico da cidade: a Livraria-Galeria Municipal Verney, o auditório Eunice Muñoz, o Mercado de Oeiras, a Biblioteca Operária Oeirense e a Livraria GATAfunho.

A Livraria-Galeria Municipal Verney tem duas dezenas de sessões, de meia em meia hora a partir das 14.00. Poemas de Abril, Poesia de Intervenção e o 25 de Abril e Poemas de Liberdade são algumas das leituras dedicadas à Revolução. Mas também estão programadas sessões dedicadas a autores específicos, como Sophia, Ary dos Santos ou Camões, numa maratona que passa pela poesia cabo-verdiana, pelos cantares alentejanos, ou ainda pelos da Ucrânia, terminando com poesia árabe e erótica.

No foyer do Auditório Eunice Muñoz e no Mercado de Oeiras, a cadência de sessões é idêntica. Se no primeiro se vão ouvir fados e canções, divagações musicais e cante alentejano, e se vai dançar com poesia, no segundo há exposições, mais leituras e intervenções. Embora o destaque vá para uma linha em particular do programa: conversas improváveis entre Judith Teixeira (Antonieta Barata), Bocage (Filipe Fernandes), Dórdio Guimarães (Fernando Teixeira), Jaime Cortesão (Eduardo Barata), às 18.30.

Na Livraria GATAfunho, entre as 14.00 e as 18.30, lê-se a obra de dez poetas, um de cada vez: Manuel Alegre, Rui Caeiro, Arthur Rimbaud, Herberto Helder, Ana hatherly, Emily Dickinson, Vinicius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Ruy Belo e Joaquim Pessoa. Depois, às 19.00, há uma sessão aberta para os mais jovens, com Ana Paula Faria, António Gouveia e Inês Araújo.

Por fim, encerrando esta quinta edição da Maratona de Poesia, Jorge Castro apresenta 50 anos de Abril na Biblioteca Operária Oeirense, às 21.00; João Paulo Oliveira, Poemas e Canções de Abril (21.30); Ricardo Belo de Morais, Libertações (22.00); e Miguel Partidário, Por Este Rio Acima – A Poesia do Fausto (22.30).

A programação completa está disponível aqui.

+ Uma feira, um consultório e uma maratona. É o Dia Mundial da Poesia no CCB