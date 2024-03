O Dia Mundial da Poesia, criado em 1999 na XXX Conferência Geral da UNESCO, celebra-se todos os anos a 21 de Março. No próximo sábado, dia 23, o Centro Cultural de Belém assinala a efeméride com entrada livre e programação gratuita, organizada em parceria com o Plano Nacional de Leitura. Entre as 15.00 e as 19.00, para além de uma Feira do Livro de Poesia, está previsto um Consultório de Poesia e uma Maratona de Leitura, bem como conversas, leitura de poemas e até uma intervenção musical para toda a família.

“O tema deste ano é Poetas de Abril. Muitos foram os poetas que escreveram canções que marcaram a época pré e pós 25 de Abril. De Sophia de Mello Breyner Andresen a José Afonso, de Ary dos Santos a Manuel Alegre, textos poéticos plenos de ideais que contribuíram para a construção de um Portugal sem censura, democrático e em liberdade”, lê-se em comunicado sobre o evento, que está integrado na programação comemorativa dos 50 anos do 25 Abril e que evoca também “as comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. “Escolhemos assim celebrar a sua Poesia Lírica e a sua linguagem rica e expressiva, unindo desta forma duas comemorações históricas de grande relevo nacional.”

Além da Feira do Livro de Poesia, que vai ter lugar no hall da recepção e na varanda do CCB, das 15.00 às 19.00, destacam-se também o Consultório de Poesia, das 15.00 às 18.00 na Sala Eugénio de Andrade, e a Maratona de Leitura, das 15.30 às 18.30 na Sala Fernando Pessoa, com a participação de Pedro Lamares e muitos outros convidados, que vão recitar poesia e contar-nos histórias inspiradas pelo pré ou pós 25 de Abril a propósito dos poemas que escolheram.

Já na Sala Sophia de Mello Breyner Andresen, das 15.00 às 17.00, está previsto o Mini Diga Lá um Poema, um espaço dirigido aos mais jovens para que, frente a um microfone, possam ler poemas da sua escolha, com transmissão directa num ecrã interno. Esta iniciativa realiza-se também no Bengaleiro Norte, das 15.30 às 18.30, para um público mais velho, que poderá ler poemas ou fazer declamações espontâneas.

Entre as 16.00 e as 18.30, a Sala Luís de Freitas Branco é palco de duas conversas com moderação de Margarida Pinto Correia. Primeiro, “Começar na Poesia”, sobre o mundo editorial e jovens poetas, com a participação de Guilherme Guerra e Maria Brás Ferreira, entre outros. Depois, “Poesia em Rede”, com Alice Neto de Sousa, Pedro Freitas e Mariana Alvim.

Por fim, a partir das 17.00, a Sala Almada Negreiros abre portas a uma intervenção musical do agrupamento Il Dolcimelo e a uma palestra de António Carlos Cortez, que nos falará sobre “A Lírica de Camões”. Como ler Camões em voz alta e compreender as tensões e contradições do autor? É uma das questões a que Cortez espera poder responder, enquanto lê em voz alta algumas das peças de Camões, as analisa e comenta, indicando os temas, as inovações de linguagem e as descobertas estilísticas que o poeta operou na língua portuguesa.

Centro Cultural de Belém. 23 Mar, Sáb 15.00-19.00. Entrada livre

