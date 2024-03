A Poesia Estendida está de volta à cidade. A partir desta terça-feira, 12 de Março, pode ir buscar bandeiras com versos (e palavras) à Casa Fernando Pessoa e à Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa. Depois, é esperar pela Feira do Livro de Poesia, que se vai realizar mais uma vez no Jardim da Parada, de 19 a 24 de Março.

Este ano, para o projecto Poesia Estendida, que marca o arranque da programação da feira, os versos foram seleccionados a partir de sugestões enviadas pelo público. Além de Fernando Pessoa e dos seus heterónimos, é possível encontrar palavras de poetas como Adélia Prado, André Tecedeiro, Andreia C. Faria, Eduardo Pitta, Jorge Sousa Braga e Natália Correia.

Já a Feira do Livro de Poesia só começa no dia 19, prolongando-se até 24 de Março, no Jardim da Parada, onde se vão reunir quase duas dezenas de editores e livreiros de terça a sexta-feira, das 14.00 às 19.00, e ao fim-de-semana, das 11.00 às 19.00. Paralelamente, a Casa Fernando Pessoa e a Biblioteca/ Espaço Cultural Cinema Europa programam apresentações de livros, oficinas, leituras e conversas, sempre com entrada livre – mas, atenção, algumas actividades requerem inscrição prévia.

A programação completa pode ser consultada online, no site da Casa Fernando Pessoa. Destacam-se, por exemplo, as comemorações no Dia Mundial da Poesia, 21 de Março, com entrada livre na Casa ao longo de todo o dia e a sessão de leitura Poemas de Guerra e de Paz, pelo Teatro do Vestido; e a oficina de impressão a 23 de Março, onde poderá estampar a sua própria bandeira (grátis, mediante inscrição através de e-mail para servicoeducativo@casafernandopessoa.pt).

Feira do Livro de Poesia: Jardim da Parada. 19-24 Mar, Ter-Sex 14.00-19.00, Sáb-Dom 11.00-19.00. Entrada livre

+ Oeiras dá as boas-vindas à Primavera no Palácio

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês