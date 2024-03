Oeiras dá as boas-vindas à Primavera no Palácio

Oeiras convida as famílias a celebrar a Primavera no Palácio, com dois dias de actividades gratuitas no Palácio Marquês de Pombal. Com entrada livre, o evento realiza-se no fim-de-semana de 23 e 24 de Março, das 10.00 às 21.00.

A programação completa deverá ficar disponível em breve, como se anuncia no site do Município de Oeiras, mas prevê-se desde já um recital de piano, um espectáculo de magia e um baile de primavera, bem como artes circenses, pinturas faciais, várias oficinas, desde culinária a apicultura, e muitas atracções para os mais novos, nomeadamente insufláveis, trampolins e uma piscina de bolas.

“À semelhança de outros eventos já realizados, existirá também um Salão de Chá, com o melhor das pastelarias locais”, lê-se em nota da autarquia, que menciona também o regresso da Feira do Livro Infantil, com a participação de seis editoras, bem como da Divisão de Bibliotecas e Promoção da Língua.

Palácio Marquês de Pombal. 23-24 Mar, Sáb-Dom 10.00-21.00. Entrada livre

