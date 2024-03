Este arraial em Alvalade é pelo planeta e contra as alterações climáticas

É a primeira vez que a ANP|WWF monta um arraial para assinalar a Hora do Planeta. Além do clássico apagão, há animação permanente, inclusive um concerto de Selma Uamusse.

O clássico apagão está agendado para as 20.30 de 23 de Março – à partida, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, estará presente para protagonizar o momento. Mas este ano, pela primeira vez, a organização não-governamental ANP|WWF também assinala a Hora do Planeta com um arraial no Mercado de Alvalade, no mesmo dia, a partir das 16.00, com programação cultural e gratuita.

A Hora do Planeta surgiu a 31 de Março de 2007, em Sydney, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de duas mil empresas apagaram as luzes durante 60 minutos como alerta para a emergência climática. Actualmente, é o maior movimento global pela defesa do ambiente, contando todos os anos com luzes desligadas em monumentos como a Torre Eiffel em Paris, o Coliseu em Roma, o Big Ben em Londres e até o Castelo de São Jorge em Lisboa.

“Só conseguimos combater os efeitos das alterações climáticas se alterarmos os nossos hábitos. Mas a mudança de comportamentos, para ser efectiva, não deve ser radical nem uma obrigação. Deve ser exequível no dia-a-dia de cada um, fazendo o que mais gostamos”, defende a diretora-executiva da ANP|WWF, Ângela Morgado, citada em comunicado da ONG.

Além de animação permanente, com performances de dança e música de DJ e de percussionistas, a programação do Arraial pela Hora do Planeta inclui cerca de 20 oficinas sobre ambiente, alimentação, sustentabilidade, fitness, bem-estar, e artes e criatividade, bem como a inauguração de uma obra de arte oferecida à cidade pelos artistas urbanos Edis One e Pariz Ones, do colectivo 1x1.

“Trata-se de um mural gigante que será pintado no exterior do edifício dos bombeiros, contíguo ao mercado. O tema abordado será como a exploração exaustiva dos recursos a nível alimentar está a matar o planeta. Adultos e crianças são convidados a ajudar a finalizar este projecto no próprio dia”, lê-se na mesma nota da ANP|WWF.

Já às 20.30, além do clássico apagão, está previsto um concerto semi-acústico de Selma Uamusse, cujo repertório inclui influências de jazz, soul, rock e de diferentes ritmos africanos. Se não quiser perder pitada, consulte o programa completo online. Atenção: algumas das actividades previstas requerem inscrição prévia.

De norte a sul do país, celebra-se a natureza

Portugal foi um dos 35 países que se juntaram logo em 2008, tendo já desligado luzes de espaços como o Castelo de S. Jorge, a Ponte 25 de Abril, o Cristo Rei e o MAAT, em Lisboa; o Convento de São Francisco, nos Açores; o Mosteiro da Serra do Pilar, em Gaia; a Estação de S. Bento, a Ponte da Arrábida e a Ponte do Freixo, no Porto, por exemplo.

Este ano, a Hora do Planeta não só conta com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Alvalade em Lisboa, como com outros 54 municípios, sete organizações e oito empresas, que ajudam a divulgar e a organizar iniciativas de consciencialização e conservação da natureza um pouco por todo o país.

Além da festa agendada para sábado, 23 de Março, prevê-se que a semana anterior seja palco de eventos paralelos e gratuitos dedicados ao ambiente, que assinalem efemérides como o Dia Internacional da Floresta e o Dia Mundial da Água. Em Cascais, por exemplo, estão já programados dois dias, 23 e 24 de Março, de actividades em honra do Dia Mundial do Rewilding, a maior parte das quais gratuitas.

Já em Lisboa, a Semana do Planeta arranca na próxima segunda-feira, 18 de Março, com um debate sobre respostas climáticas, agendado para as 14.30, no Centro Cívico Edmundo Pereira. Seguem-se, nos dias 21 e 22 de Março, actividades no Centro de Interpretação de Monsanto: um percurso circular na floresta no âmbito do Dia Internacional das Florestas (21 Mar, Qui 14.30); uma oficina de águas aromatizadas a propósito do Dia Mundial da Água (22 Mar, Sex 11.00-13.00) e uma caminhada nocturna (22 Mar, Sex 20.30).

Ainda em Lisboa, a Câmara Municipal tem planeadas outras três iniciativas, todas a 23 de Março: um bioblitz em Monsanto, para identificar e registar a biodiversidade presente no parque, junto ao Anfiteatro Keil do Amaral, das 09.00 às 21.30; um percurso de identificação e observação de insectos, no Parque do Calhau, das 09.30 às 13.00; e uma visita à Fábrica da Água de Beirolas, seguida de uma acção de observação da avifauna aquática do Estuário do Tejo, das 09.30 às 12.00. Para participar, é necessário inscrever-se.

