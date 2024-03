Entre 15 e 24 de Março, o ouriço do mar dá à costa na Ericeira

O festival do ouriço do mar está de volta à Ericeira. No Mercado Municipal, chefs lideram provas gastronómicas e showcookings. A entrada é livre.

Não se preocupe, porque, com cuidado, estes ouriços não picam. No Mercado Municipal da Ericeira, está de volta mais uma edição do Festival Internacional do Ouriço do Mar. Entre 15 e 24 de Março, há provas gastronómicas, showcookings e uma oficina de ciência. Sempre em torno do ouriço, claro.

Desde 2015, a missão do festival tem sido dar conhecer mais acerca do ouriço do mar – como o abrir, tratar e comer. Neste sentido, a 16 de Março, pode contar com uma oficina de ciência, a partir das 10.00, no piso 0 do Mercado Municipal da Ericeira. Nos sábados e domingos, dias 16, 17, 23 e 24 de Março, é no piso 2 do mercado que encontra o seafood court, aberto entre as 12.00 e as 19.00. Lá, terão lugar pop-ups gastronómicos e showcookings.

No primeiro domingo, 17, o chef Luís Brito, do A Ver Tavira, restaurante que detém uma estrela Michelin, está presente. A 23 de Março, é a vez de Paulo Alves, do Praia no Parque, em Lisboa, de dar a provar as suas criações. No último dia do festival, 24 de Março, do restaurante de cozinha japonesa Mattë, chega o chef Habner Gomes. Universidades, empresas e entidades relacionadas com a apanha do ouriço do mar também participam no evento. A acompanhar os pratos, há vinhos e cervejas artesanais da região, de produtores locais.

No dia 20, dois chefs juntam-se para criar um jantar em que será homenageado o ciclo de vida do ouriço do mar e que conta com uma harmonização vínica exclusiva da Quinta da Boa Esperança. Na cozinha do Jangada, André Rebelo e Athanasios Kargatzidis, chef do Costa Fria, também na Ericeira, preparam a carta a quatro mãos.

No mercado, há 27 restaurantes locais que apresentam propostas gastronómicas que pretendem sublinhar a excelência do ouriço do mar. Entre eles, o Aethos Ericeira, que apresenta ouriço, cavala, cogumelos e uvas, e ouriço, vieiras e arroz cremoso; o Costa Fria, que apresenta ouriço, ovas de bacalhau, rosti e sapateira; e o Jangada, que traz brioche tostado, tártaro de novilho e ouriço, mini pizza, molho branco, ouriço e katsobushi, e arroz cremoso de ouriço e raia frita.

“Tanto os chefs presentes como os restaurantes que se associam ao evento provam, cada um com o seu estilo e técnica, como os ouriços podem fazer parte de tantas e surpreendentes propostas gastronómicas que se querem sustentáveis em toda a cadeia de valor alimentar: do mar e mariscador ao prato”, destaca, em comunicado, Nuno Nobre, fundador e curador do Festival Internacional do Ouriço do Mar.

Mercado Municipal da Ericeira. 15-24 Mar. Vários horários. Entrada livre

