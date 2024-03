Pedro Pena Bastos recebe Marlene Vieira para jantar especial no Cura

No Ritz, restaurante com uma estrela Michelin será palco de uma noite irrepetível na próxima sexta-feira.

Depois de já o ter recebido no seu restaurante, é a vez de Marlene Vieira entrar na cozinha de Pedro Pena Bastos. Os dois chefs vão partilhar o protagonismo no Cura num jantar que pretende também assinalar o Dia Internacional da Mulher. O encontro está marcado para a próxima sexta-feira, dia 15.

“O Dia Internacional da Mulher é também uma homenagem a todas as mulheres que, à frente ou nos bastidores dos tachos, trazem o melhor da gastronomia portuguesa às mesas do país”, assinala em comunicado o chef, explicando que o restaurante do Ritz, com uma estrela Michelin, quis marcar o momento dando destaque a uma mulher que se tem vindo a afirmar como poucas no meio. “Quisemos assinalar o mês da mulher, e organizar um jantar no Cura quase todo no feminino”, acresenta ainda Pedro Pena Bastos.

À frente do Marlene, do Zunzum Gastrobar e ainda com um espaço no Time Out Market, Marlene Vieira levará a sua assinatura para um menu de degustação de dez momentos (275€) que ficará marcado pelo uso dos melhores produtos, como é recorrente tanto na cozinha de um como de outro chef. O resultado será um jantar de sabor português, vincado pela técnica e conhecimento de Marlene Vieira e Pedro Pena Bastos.

Para garantir lugar, o ideal é fazer a reserva prévia (restaurants.lisbon@fourseasons.com). O último turno é às 21.30. À chegada, todos serão brindados com uma taça de champanhe.

