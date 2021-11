Encontro com Vinhos: provas, masterclasses e o "melhor sommelier do mundo"

O Encontro com Vinhos acontece entre os dias 6 e 8 de Novembro, no Centro de Congressos de Lisboa. O italiano Paolo Basso, considerado o melhor sommelier do mundo em 2013, vai participar no evento.

Um dos mais aguardados eventos vínicos em Lisboa — o Encontro com Vinhos — volta ao Centro de Congressos entre os dias 6 e 8 de Novembro. Nos primeiros dois dias, sábado e domingo, o evento é aberto ao público e na segunda-feira é dedicado aos profissionais do sector.

Um dos destaques desta 22.ª edição, organizada pela Revista de Vinhos, é a presença do especialista Paolo Basso, que em 2013 ganhou o título de melhor sommelier do mundo num campeonato que teve lugar no Japão. Além de participar numa masterclass de vinhos Alvarinhos de colheitas antigas, o italiano é um dos convidados da prova cega intitulada "O Desafio de Lisboa", que desafia um painel de peritos a comparar vinhos de portugueses, franceses, italianos e espanhóis. "Portugal tem grandes vinhos, que em nada ficam a dever a outros grandes vinhos do mundo. Pois bem, está na hora de compararmos alguns dos nossos melhores com referências icónicas dos países produtores de maior notoriedade internacional”, diz em comunicado o director da Revista de Vinhos, Nuno Guedes Vaz Pires.

Outra novidade é a realização de um fórum profissional, com debates e masterclasses, direccionado aos sommeliers portugueses. O SOMM.HOOD "fará, de A a Z, uma reflexão crítica acerca do presente e do futuro da sommelerie", acrescenta o director. Também se vão dar dicas sobre harmonizações, gestão de cartas e oportunidades profissionais. Vale salientar a vinda do francês Emmanuel Giboulot, pioneiro da biodinâmica na Borgonha, para uma das masterclasses. Do país vizinho chegam as Bodegas Valdespino para explicar a elaboração de alguns dos mais notáveis vinhos fortificados do mundo e Palacio Quemado e Vinãs Serranas expõe vinhos de castas portuguesas.

As sessões 'Taste Drive' completam a programação e reúnem produtores portugueses e internacionais para a apresentação de novidades e de referências clássicas. O cartaz inclui os vinhos das regiões dos Vinhos Verdes, Bairrada, Beira Interior, Dão e Lisboa. Haverá ainda uma celebração dos 30 anos de enologia de Carlos Lucas, vinhos obtidos a partir de castas raras e em risco de extinção, rum da Madeira e espirituosos super premium.

A entrada tem um custo de 10 euros por pessoa até à véspera do evento, em bilheteira online. Nos dias do Encontro com Vinhos, presencialmente e online, o preço sobre para 15 euros.

Centro de Congressos. Vários horários.

