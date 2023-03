Encore: a iniciativa solidária que quer levar a música a todos

Neev e alguns amigos – músicos, artistas, produtores, técnicos, educadores e trabalhadores sociais – queriam fazer chegar a música a todos, de uma forma simples e honesta. Foi para isso que criaram a Encore, uma iniciativa solidária que pretende doar instrumentos musicais a pessoas que não têm possibilidades financeiras para os adquirir. Para angariar fundos, vão ser organizados dez concertos especiais em localizações secretas, que serão anunciadas semanalmente.

A primeira Encore já tem data marcada para a próxima sexta-feira, 10 de Março, a partir das 19.00. Com lotação máxima de 80 pessoas, a festa terá lugar no bar Lorosae Sol Nascente, na Caparica, e tem um custo de 14€. Vai contar com uma actuação de Toyz, seguida por um concerto de Virgul. A noite termina ao som da música electrónica dos DJs Diego Miranda, Melo Tonic e Massive Drum. Os concertos vão ser gravados e partilhados na plataforma Palco da RTP.

A Encore já anunciou outros eventos, com a chancela do Boiler Room e virados para a electrónica. A partir de 14 de Março, todas as terças-feiras à noite, o LX Factory vai acolher esta iniciativa. As actuações serão transmitidas em directo no Instagram da Encore e a entrada custa 6€. Também são aceites doações online, destinadas a crianças sinalizadas pelos parceiros da organização.

Ainda há muitos concertos e datas por anunciar. Blaya, Calema, Gui Aly, Marta Carvalho, Toxikull, Mastiksoul, Karetus, No Maka, Zanova, Rafman e outros artistas também vão dar o corpo à causa. A totalidade das receitas vai reverter para a compra de instrumentos musicais, que posteriormente serão distribuídos pelas diversas entidades apoiadas pela Encore.

