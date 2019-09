Eneko Atxa, chef basco estrelado e sustentável, abre restaurante em Lisboa

Eneko Atxa, chef do Azurmendi, o 14.º melhor restaurante do mundo, considerado duas vezes o mais sustentável do planeta, vai abrir um restaurante no espaço do antigo Alcântara Café, em Lisboa.

O Eneko Lisboa abre dia 25 de Setembro em Alcântara. A novidade foi avançada pelo Expresso. O Penha Longa Resort, o hotel responsável pela vinda de Eneko Atxa para Lisboa, confirma e lançou esta quinta-feira o site enekoatxalisboa.com, aguçando a curiosidade e fazendo uma contagem decrescente até ao dia da abertura, sem revelar mais pormenores.

O restaurante é apresentado como “uma porta para duas experiências: uma de fine dining e outra a recriar uma típica tasca basca”, esta última que terá identidade própria e se chamará Basque. Ao Expresso, o chef basco levanta a ponta do véu e explica que na primeira porta a ideia é levar “nuances locais” para o fine dining, enquanto na segunda haverá essencialmente pratos de partilha.

“Terá coisas assadas em carvão, coisas que podes encontrar em bares, como as anchovas e a gilda [uma tapa tradicional com piparra, uma pimenta verde da região, anchovas e azeitonas], vinhos locais, como o Txacoli. Queremos que seja uma festa, sem protocolos”, elabora, na mesma entrevista.

Eneko Atxa abriu o Azurmendi em 2005 e em três anos ganhou três estrelas Michelin. Em 2018, o restaurante subiu ao 14.º lugar na lista do The World’s 50 Best Restaurants e foi considerado o mais sustentável do planeta – entre os motivos para o ser, está o facto de o restaurante estar inserido num complexo capaz de gerar a sua própria energia através de painéis fotovoltaicos e de geotermia ou utilizar a água da chuva para regar hortas e para as casas de banho.

É mais uma super estrela para a constelação que paira em Portugal – o último foi Martin Berasateguí, o chef com mais estrelas Michelin em Espanha, no Fifty Seconds, na torre Vasco da Gama, em Lisboa.

