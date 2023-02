Eneko Lisboa: cozinha basca do chef Eneko Atxa já pode ser degustada ao almoço

Desde o início do mês que o restaurante de Eneko Atxa, com uma estrela Michelin, passou a servir almoços. Os menus de degustação são os mesmos.

Ao contrário do que acontecia antigamente, é cada vez mais comum encontrar restaurantes com estrela Michelin abertos ao almoço. O último a adoptar essa estratégia foi o Eneko Lisboa, em Alcântara, que desde o início de Fevereiro passou a abrir também durante o dia. O restaurante do chef basco Eneko Atxa, com uma cozinha liderada pelo chef Lucas Bernardes, propõe agora uma experiência idêntica em dois momentos diferentes do dia. Não só o ambiente é o mesmo, como os dois menus de degustação também. Paralelamente, o Basque, o restaurante descontraído de Eneko na sala imediatamente ao lado, fechou, tornando-se agora num espaço apenas disponível para eventos.

O arranque da experiência gastronómica dá-se mesmo antes de se entrar na sala de refeições. Num espaço à parte acontece o piquenique, ao som de pássaros, numa mesa composta por plantas e troncos e que remete para os cenários naturais da zona basca de Larrabetzu. Aqui são servidos alguns snacks, como o brioche de enguia fumada ou o tártaro de porco ibérico.

Sílvia Martinez Ravioli de rabo de boi e bombons de queijo idiazabal

Depois é escolher um dos menus – o Erroak (144€ ou 235€ com harmonização de vinhos), mais pequeno, com nove momentos, ou o Adarrak (177€ ou 297€ com harmonização de vinhos), com mais um prato. Ambos contemplam algumas criações emblemáticas do Azurmendi – o restaurante do chef Eneko Atxa, com três estrelas Michelin, em Biscay, no País Basco – e outros são originais lisboetas.

Entre as propostas do Erroak encontram-se o ouriço em três texturas (creme, fresco e espuma), um ravioli de rabo de boi e bombons de queijo idiazabal, um bacalhau em tempura com jus de coentros e emulsão de cebolinho e um leitão com pesto, trufa negra e gnocchi de queijo idiazabal. Os que forem pelo Adarrak terão na mesa um lavagante assado e descascado com jus de pimentos na brasa, uma tartelete de bacalhau e zurrukutuna (sopa de alho e aves), entre outros.



DR Lavagante assado e descascado com jus de pimentos na brasa

No último Verão, o chef Eneko Atxa esteve em Lisboa, depois de uma longa ausência devido à pandemia, para dar a conhecer muitos destes pratos, na altura novidades. A inspiração foi a natureza. “Acho que não há fonte de inspiração mais importante que a própria natureza e quando digo natureza falo em termos globais. O que nos dá o mar, a montanha, o que nos dá o campo, o que nos dá cada estação. Isto é fundamental”, defendia então.

Rua Maria Luísa Holstein, 5 (Alcântara). Ter-Sáb 12.30-15.30, 19.00-22.30

