O Este Oeste ganhou um laboratório e as experiências são com pasta fresca

Com vista para o Tejo,em pleno CCB, o Este Oeste é um restaurante onde a gastronomia italiana e japonesa se unem. À frente da cozinha, o chef Diogo Coimbra, um apaixonado pela cozinha italiana, criou agora o Laboratório de Pastas, com o objetivo de produzir pasta fresca no restaurante e proporcionar aos seus clientes uma experiência italiana em plena Lisboa.

“Fazia-me sentido trazer a raiz da comida italiana para cá. Até como forma de respeitar um bocadinho este povo que dá tanto ao mundo em termos gastronómicos”, conta o chef.

No menu deste Laboratório de Pastas estão, por agora, quatro pratos de massa fresca. A lasagna (14€), o ravioli recheado com espinafres e ricotta (14€), o tagliatelle alla bolognese (14,5€) e o yakisoba EO (15,5€), uma combinação de tagliolini com ingredientes japoneses. Para a frente, o chef tenciona criar e alargar o seu leque de receitas. Aliás, o quinto prato já está a ser pensado.

Fancisco Romão Pereira Ravioli recheado com espinafres e ricotta

“A receita da pasta, neste momento, é sempre a mesma. Sêmola, farinha e gema de ovo. Mas a intenção é, mais tarde, confeccionar a pasta sem sêmola, ou sem farinha e ovo. Portanto, estamos agora a estudar”, esclarece.

A ideia é fornecer a pasta fresca não só para o Este Oeste, mas também para os restantes restaurantes do grupo SushiCafé, como o italiano Mano a Mano, na Rua do Alecrim.

Francisco Romão Pereira / Time Out Tagliatelle alla bolognese

Mas nem só de pasta fresca se faz este laboratório, que vai incluir também massa seca. Ainda que não seja produzida no restaurante, como é o caso da pasta, o Chef Diogo fez uma parceria com um pastifício italiano, Mancini, recebendo diretamente para a sua cozinha massa produzida desde a raiz, cultivada pelos próprios.

”Neste momento estamos a trabalhar e a aperfeiçoar, cada vez mais, para um dia começarmos a pensar noutros universos e em outras coisas que podemos fazer neste mundo, que é a pasta fresca."

CCB, Praça do Império (Belém). 91 491 4505. Seg-Sex 12.30-22.30, Sáb-Dom 10.00-22.30.

