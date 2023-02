Boca Linda: um mexicano sem sombreros ou pinhatas, mas com muita identidade

Quem passa à porta do Boca Linda, em Santos, dificilmente advinha que se trata de um restaurante mexicano. Quis Alejandro Gonzalez-Duran, uma das pessoas responsáveis pelo restaurante, aberto desde Setembro, que este fosse um espaço sem lugares comuns. “É um restaurante mexicano autêntico, sem estereótipos. Não está repleto de pinhatas ou de sombreros”, diz. Isto porque quando chegou a Lisboa para viver, em 2020, foi com isso que se deparou. “Fazia falta um restaurante mexicano com uma identidade própria, que fosse sincero, e que, ao mesmo tempo, se consolide como uma referência para Lisboa. É verdade que há cada vez mais restaurantes mexicanos, mas a maioria acaba por se tornar num estereótipo”, justifica.

Arlei Lima

A decoração é, por isso, sóbria e pouco colorida, mas isto não significa que o México não esteja bem representado. Na estação de bar que enfeita a sala, o recorte da mesa replica a fronteira do país, a equipa de cozinha é mexicana para garantir a autenticidade, com o chef executivo Marco Margain a criar a carta, e a comida é, claro, a típica, mesmo que não seja a mais consensual. Prova disso são os gafanhotos, iguaria mexicana, servidos no menu de jantar com guacamole (7€) – mas que na noite da visita da Time Out não havia. “Começámos por trazer os gafanhotos do México, agora estamos a testar um fornecedor português. É uma maneira de mostrar que há mais coisas que vale a pena experimentar.”

Arlei Lima Torta al pastor

Para os menos aventureiros, há outras opções. Além dos gafanhotos, o menu de jantar inclui, por exemplo, tacos, como o tradicional al pastor (8€, duas unidades) ou os arrachera – um corte de carne bovina – com queijo (12€, duas unidades) e um peixe bicolor (29€), que é uma corvina temperada de duas maneiras distintas. Entre as sobremesas está um pan de elote (7€), que mais não é do que um bolo de milho tradicional do México. Para brindar (e pode fazê-lo mesmo que não jante), a sugestão são as margaritas, como a clássica (9€) ou a de maracujá (9€).

Arlei Lima Margaritas

Tanto o taco al pastor como os arrachera com queijo estão também na carta de almoço, apenas disponível aos sábados e domingos. Nestes dias vale, destacam-se as tortas, ou sandes mexicana, de al pastor (9€) e cochinita (9€); e os chilaquiles divorciados com ovo frito (8€). Sábado e domingo são ainda dias de brunch.

Arlei Lima Chilaquiles divorciados

“Vale a pena fazer uma experiência gastronómica que combine duas coisas: uma boa comida, uma boa mesa, e boas memórias. Aqui constroem-se histórias todos os dias. As pessoas saem contentes porque tiveram um bom jantar, um bom almoço…”, garante Alejandro. E essa é uma das razões que explicam o nome do restaurante. “Boca linda tem que ver com essa ideia da boa comida, boa mesa. Quando comemos algo de que gostamos sorrimos, ficamos contentes”, sublinha.

Calçada Marquês Abrantes 92 (Santos). Ter-Sex 18.00-00.00. Sáb 12.00-00.00. Dom 11.00-17.30

+ Por uma noite, Lucas Azevedo vai cozinhar na Nunes Marisqueira Real

+ Três anos depois de chegar a Portugal, Honest Greens abre no Cais do Sodré o maior restaurante