Três anos depois de chegar a Portugal, Honest Greens abre no Cais do Sodré o maior restaurante

O sexto restaurante da marca, no cruzamento da Praça Dom Luís I com a Avenida 24 de Julho, tem quase 300 lugares.

A cadeia de restaurantes de comida saudável, que começou em Espanha e há três anos se estreou em Portugal, não pára de crescer. Esta semana, o Honest Greens inaugurou no Cais do Sodré o sexto restaurante, o maior até agora, com nada mais, nada menos que 179 lugares no interior e 100 no exterior. O menu é o que se espera: o mais sazonal, sustentável e saudável possível.

“Em apenas três anos, inaugurámos seis restaurantes, cinco em Lisboa e um no Porto, e continuamos a trabalhar em novas aberturas. Esta é a prova de que os portugueses são fãs de Honest Greens e esse é um sucesso que devemos a toda a equipa que trabalha arduamente”, escreve em comunicado Rui Sanches, fundador e CEO do grupo Plateform, que além do Honest Greens detém marcas como Vitaminas, Coyo Taco, Honorato, mas também o estrelado Alma, de Henrique Sá Pessoa. Só no Honest Greens, trabalham já 330 pessoas, destaca Rui Sanches no mesmo comunicado.

DR

No restaurante que abriu agora, no cruzamento da Praça Dom Luís I com a Avenida 24 de Julho, e que se segue ao Parque das Nações, às Amoreiras, à Avenida da Liberdade e ao Chiado, em Lisboa, e à Rua de Santa Catarina, no Porto, mantêm-se os tons terra, as plantas e o espaço amplo. “Toda a intervenção no edifício que recebe o novo Honest Greens em Lisboa foi pensada valorizando o edifício e a zona em que se encontra situado”, lê-se ainda na nota de imprensa. “A proposta teve sempre como premissa que o edifício deveria ser respeitado, pela sua traça e arquitectura singular do século XIX.”

A cozinha mantém-se aberta a quem chega, tal como todo o serviço funciona de forma igual, mas há novidades na carta como a bowl warm winter curry (7,90€), com cenouras assadas com caril e curcuma, caril amarelo de coco com grão-de-bico, couve, pickles de pêra, lentilhas, sésamo, sultanas, iogurte de coco, castanhas de caju picantes e relish de beterraba, ou o carpaccio de beringela assada (4,90€), com tahini de limão, tomate, chimichurri de hortelã, azeite, sésamo preto, pistáchio e romã.

Praça Dom Luís I/Avenida 24 de Julho 3-31 (Cais do Sodré). Dom-Qua 08.00-00.00, Qui-Sáb 08.00-01.00

+ Comida Independente celebra 5.º aniversário com vinho, ostras e tarot

+ Tasca Pete: o segredo mais mal guardado da Penha de França