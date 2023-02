Comida Independente celebra 5.º aniversário com vinho, ostras e tarot

No próximo sábado, a festa faz-se dentro e fora da mercearia, até às 22.00. Conte com provas de vinhos, comida de rua e uma matiné dançante.

O próximo sábado vai ser de festa em Santos. O 5.º aniversário da Comida Independente é celebrado dentro e fora de portas. O programa arranca às 10.00 com uma edição especial do Mercado dos Produtores, onde a partir do meio-dia haverá também comida de rua.

Célia Rodrigues, da Neptun Pearl, vai encarregar-se de servir as ostras, vindas directamente do Estuário do Sado. Para sobremesa, o projecto Tiramisusi leva aquilo que sabe fazer melhor – o delicioso tiramisu feito por mãos italianas e vendido em pequenos frascos de vidro.

A festa continua pela tarde, desta vez com a prova de 16 vinhos de produtores das regiões de Lisboa e Setúbal. Nomes como Pedro Marques, do Vale da Capucha, Rodrigo Filipe Húmus, com o Humuswine, entre muitos outros, vão dar a provar os seus vinhos a todos os que queiram participar. A prova terá o custo de 25€ por pessoa, sem reservas e com bilhetes à venda só no próprio dia.

Nem só de comida e vinho será feito este aniversário. O tarot também se vai juntar à festa, com um pequeno espaço para leituras, pelo tarólogo Silvio Menendez. A celebração acaba em grande – a partir das 17.00 tem início a matiné, ao som do DJ Ricardo Moreira.

Travessa Cais do Tojo (Santos). Sáb (11 Fev) 10.00-22.00. Entrada livre

