Vinhos naturais, petiscos e discos? É Bom Bom Bom

Chegaram a Lisboa, vindos de Paris, há dois anos e meio, em plena pandemia, com o sonho de reunir, no mesmo espaço, as coisas boas da vida: vinho, petiscos e música. E foi o que fizeram. Em Abril, Cassandra Moreira e Antoine Bisquerra abriram o Bom Bom Bom, na Rua Angelina Vidal, Penha de França, com uma uma decoração minimalista, mas bonita, e uma esplanada descontraída. “Tínhamos os nossos trabalhos em França, mas tínhamos este projecto a crescer na nossa cabeça”, comenta Antoine, que se apaixonou por Lisboa em 2016, quando a visitou pela primeira vez. Um amor que Cassandra, com família portuguesa, já sentia há muitos anos.

Francisco Romão Pereira Bom Bom Bom

Em França, Antoine trabalhava na indústria da música, e por isso é ele que se ocupa da programação musical no Bom Bom Bom. “De momento temos DJ às sextas e sábados e, às vezes, temos música ao vivo. Vem um trio de jazz tocar uma vez por mês aos domingos. Mas não somos uma discoteca”, esclarece, ainda que relate uma noite de Verão em que o bar se transformou em pista de dança. É também ele que faz a curadoria dos discos em vinil que estão em exposição, para venda.

Francisco Romão Pereira Discos à venda

Além disso, Antoine cuida dos vinhos, todos naturais e de diferentes zonas do terroir europeu. “Descobrimos os vinhos naturais em 2015, quando começaram a ser moda em França. Desde então temo-nos interessado mais. Somos os dois bons vivants”, conta o responsável. Entre as referências encontram-se, por exemplo, um tinto Menina d’Uva, um vinho do nordeste transmontano (6,50€ o copo); um Penhó Nomos branco (6€ o copo), da região do Minho; ou o também branco Rosalía, da zona da Galiza, Espanha (6€).

Francisco Romão Pereira Vinhos naturais

Para acompanhar tudo isto há petiscos para partilhar. Cassandra, que antes trabalhava como designer gráfica, é quem trata desta parte. “Eu sempre gostei de cozinhar”, diz. “Apesar de não ter tido a oportunidade de viajar muito, tendo vivido numa cidade como Paris é bom porque há muitos restaurantes de cozinha estrangeira e muitos bons restaurantes. Então ajuda a apurar o paladar”, continua. O húmus marinado com cogumelos pleurotus (6,50€), os bites de couve-flor com molho chilli e cheddar (6€) e a burrata de inverno com clementina (8€) são boas opções. “De momento não tenho opções de cozinha portuguesa na minha ementa, mas sei que quando tiver tempo para pensar vou conseguir!”, afirma a responsável.

Francisco Romão Pereira Bites de couve-for

Incluir petiscos portugueses na carta é um dos planos para o futuro, mas não o único. “Vamos instalar uma listening station”, diz Cassandra – uma zona com headphones para que se possam ouvir os vinis.

R. Angelina Vidal 5 (Penha de França). Qua-Sáb 17.00-00.00, Dom 18.00-23.00

