Ophelia. Para quem se perde de amores por bolos, panquecas e waffles

Mora em Cascais e, por si, vivia a panquecas, waffles e croissants? Então é com um sorriso na cara que o informamos que ali entre a zona da Guia e o Bairro do Rosário abriu há cerca de um mês um espaço chamado Ophelia, onde se pode sentar e pedir brunch a qualquer hora do dia. Composto por sumo de laranja natural, iogurte com frutas e granola caseira ou panquecas, ovos à escolha, e café, americano ou chá (14€), esta é uma das inúmeras opções existentes na carta.

Segundo a proprietária, Isabel Gaspar, de 28 anos, o prato que mais saída tem tido são as panquecas salgadas (7€). “Por cima levam ovo estrelado, bacon e maple syrup”, explica. O ovo frito com pão de focaccia aberto com bacon, abacate e cebola desidratada (7,50€) também é muito pedido, conta-nos, a par do Aquece o Coração, com queijo brie, avelãs e cogumelos (12€). “Vai ao forno e vem com um pãozinho para as pessoas partilharem e acompanharem por exemplo com um copo de vinho.”

Nascida na Guarda, em 2018, a Ophelia começou por ser uma empresa de eventos. “Depois, com a pandemia, tivemos de arranjar outra forma de manter o negócio a funcionar e não deixar a marca morrer. Assim, começámos a entregar kits de bolos de aniversário em casa, com flores e espumante. Além disso, também vendíamos cestinhas com brunches”, recorda Isabel, sublinhando que ambas as iniciativas correram muito bem. A parte dos eventos mantém-se, continuam a organizar “festas de aniversário ou baby showers”, e também entregam brunches em empresas, só que agora, com este novo espaço físico, há sempre bolos disponíveis para entrega.

Se o motivo for urgente ou se dever à falta de organização da sua parte, saiba que na Ophelia pode sempre contar com uma fotogénica pavlova, confeccionada no momento (implica uns 10 minutos de espera). “Há de diferentes sabores – manga-maracujá, frutos vermelhos, chocolate-avelã e lemon curd – e tamanhos. Também fazemos diferentes bolos de aniversário (é necessário encomendar com dois dias de antecedência) e os preços variam entre os 20€ e os 48€. Estes podem ser de baunilha com recheio de frutos vermelhos, de canela com caramelo salgado, de chocolate com avelãs, red velvet com creme de queijo, e de baunilha com lemon curd. Todos os bolos são personalizáveis, sendo que por norma são enfeitados com frutos vermelhos e flores comestíveis”, explica a jovem proprietária, formada em Gestão e Produção Alimentar, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

D.R. Pão torrado, presunto di Parma e queijo burrata com tomate cherry marinado

Questionada sobre o porquê do nome do espaço, Isabel responde que sempre adorou o nome Ophelia e que na altura da empresa de eventos descobriu que “Ophelia significava ajudar, algo que fazia todo o sentido”. “Além disso, sempre gostei de ler e sempre adorei Fernando Pessoa, e Ophelia era o nome da sua namorada”, remata.

Muito ligada à família (os irmãos são seus sócios) e à sua terra, Isabel sublinha que só trabalham com vinhos do Dão e que vão agora introduzir na carta algumas tábuas de queijos, igualmente vindos lá de cima. “Também vendemos azeite, que o meu irmão produz, e mel.” A Ophelia abre às nove da manhã, fecha às sete da tarde, e o dia de descanso é à segunda-feira. Os horários de ponta são de manhã, para o pequeno-almoço, e à hora do lanche. Assim que o tempo começar a aquecer, vão ter esplanada e, provavelmente, um horário de funcionamento até mais tarde.

Ophelia. Rua Rosa Parracho, 27. 962 363 861. Ter-Dom 09.00-19.00.

