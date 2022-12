Em Cascais, a boutique de carnes Hangus soma e segue, desta feita com um bistrô

Na “beef boutique”, além de cortes de alta qualidade, com selo de origem, informações sobre o tipo de alimentação e o ciclo de vida do animal, há agora sanduíches e peças de carne confeccionadas para take-away.

A Hangus Carnes Premium surgiu da crença de que um churrasco não é uma mera refeição, é um evento. Hoje, pela afluência da loja, em plena Avenida 25 de Abril, em Cascais, a crença foi uma aposta ganha e dela surge agora um pequeno bistrô que serve sanduíches de carne, preparada lentamente a baixas temperaturas.

“Sempre tivemos vontade que esse espaço pudesse ser um ponto de encontro para os apaixonados por carne”, afirma o proprietário Allan Chan Matos, explicando que este Verão, durante as feiras e festivais em que participaram, “as carnes preparadas em modo de defumação, recorrendo a equipamentos específicos, como a pit smoker”, foram as que mais sucesso fizeram. Sem quererem ser um restaurante nos moldes tradicionais e apostando no que mais acreditam, ou seja, “um espaço informal e descontraído, onde as pessoas se podem reunir”, contam com 12 lugares sentados no interior e 12 lá fora.

Do balcão saem três sandes diferentes, bem aconchegadas entre duas fatias de pão da Gleba, pensadas pela chef Fabiana Rodrigues. Elas são a brisket sandwich, a hump sandwich (ou de cupim, original do Brasil) e a mundialmente famosa pulled pork sandwich, todas servidas com sour cream e picles variados. Pode consumi-las sentado, no local, no formato pegar e levar, ou encomendá-las através das apps de entrega de comida, “neste momento apenas ainda num raio próximo de Cascais”, avisa Allan, prometendo mais novidades para breve.

© Hangus

“Também temos à disposição outras opções em modo take-away apenas aos sábados. São peças inteiras que o cliente pode levar para um almoço ou um jantar”. Assim, actualmente pode contar com cupim e short ribs, com um peso entre 1 kg e 1,2 kg, dimensão suficiente para saciar quatro a cinco pessoas. As encomendas têm de ser feitas até às 18.00 de sexta-feira para que aos sábados, a partir das 11.00 da manhã, as possa levantar na loja.

Além das sanduíches e das peças de carne para take-away, a Hangus também organiza regularmente pequenos eventos de degustação para clientes e curiosos, bem como algumas festas privadas sejam elas corporativas ou de amigos e familiares. Os eventos ocorrem sempre num horário pós-comercial, entre as 20.00 e as 22.30.

O novo bistrô começou a funcionar este mês, e a ideia, durante esta primeira fase, é fazer os mesmos horários da loja, isto é, de segunda a sexta das 11.30 até às 18.30, e aos sábados das 11.30 até às 16.30. “Esperamos a partir de Janeiro ou Fevereiro estender esse horário mais para o turno da noite e incorporar também o domingo nesse atendimento”, remata.

Avenida 25 de Abril, 970 (Cascais). 219 250 206. Seg-Sex 09.00-19.00, Sáb 09.30-18.00, Dom 09.30-13.00.

+ Scoop‘n Dough leva os seus dónutes e gelados vegan para Cascais

+ K Thai: a street food tailandesa aterrou em Cascais