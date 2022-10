K Thai: a street food tailandesa aterrou em Cascais

Pequeno e discreto, o K Thai serve pratos de caril à vontade do freguês, pad thai e pad see ew suculentos, entre outras especialidades da gastronomia tailandesa.

Para os fãs de comida picante e de paragens contínuas, surgem boas-novas dos lados de Cascais. Aberto há uns meses, o K Thai é o novo restaurante tailandês do bairro da Torre, cada vez mais completo em termos de oferta – é aí que também encontra, por exemplo, o pioneiro Páteo do Petisco, o MOA Sushi, ou o MAîDE, especialista em brunches e receitas asiáticas. Pequeno e discreto, o K Thai conta com 20 lugares no interior e mais 16 na esplanada.

“O meu sócio e eu conhecemos muito bem a Ásia e adoramos esta comida. A ideia de abrir um restaurante tailandês surgiu porque esta é uma gastronomia que ainda não está muito desenvolvida em Portugal. Achámos que seria uma boa oportunidade”, explica Andrés Sousa, um dos proprietários, acrescentando que têm outro espaço em Carcavelos, “apenas em delivery porque, infelizmente, há uma falta generalizada de pessoal na área da restauração”. “Está tudo pronto, só faltam os funcionários”, sublinha. Além dos dois tailandeses, o grupo detém ainda a pizzaria Luzzo, no centro de Cascais, e um restaurante de grelhados ali perto, na marina, chamado K Bueno.

D. R. Sopa de camarão

“Abrimos a 8 de Março para delivery e take-away. A nossa ideia não era fazer um restaurante mas os reviews a pedir um espaço foram tantos, mas tantos, que decidimos abrir aqui um pequeno restaurante, muito ao estilo street food”, explica. Quanto aos pratos mais pedidos, o proprietário não hesita em responder que são os de caril, presentes na carta em oito versões, todos acompanhados de arroz, e com diferentes intensidades de picante. Assim, quem aprecia calores súbitos e ardor na língua, ficará garantidamente feliz com o caril vermelho de frango (13.50€) ou de camarão (14.50€). Já os que não gostam de tanta emoção, é ir para os caris amarelos, vegetariano (11.90€) ou de frango (13.50€), para os diversos pad thai ou para os suculentos pad see ew.

Quanto às entradas, há opções como porco frito com arroz glutinoso (5.90€), asas de galinha thai (5.90€), pluma de porco thai (6.90€) ou camarão crocante (8.50€). Do menu constam ainda os típicos arrozes fritos, grandes tigelas com sopas, saladas e duas sobremesas – o arroz glutinoso de coco com manga (5.90€) e o New York cheesecake (5.90€).

Rua da Torre, 1030D (Cascais). 21 585 4712. Ter-Dom 12.00-16.00 e 18.00-22.00

