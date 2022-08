Toda a sorte para La Mala Suerte, o novo bar no centro de Cascais

Simpáticos, divertidos e atenciosos. Há lá melhor companhia para beber uns copos? No novo La Mala Suerte, no centro de Cascais, ficará bem entregue, vá sozinho ou acompanhado. Mesmo ao lado da Rua Amarela, nas traseiras do veterano Moules & Gin, o espaço tanto serve para beber um copo ao final do dia e depois seguir para um dos concorridos restaurantes ali ao lado, como para abanar o corpinho e manter a hidratação depois do jantar. A decoração é alegre, a energia é sã e a música é boa.

Uma ligeira apresentação primeiro e depois então vamos aos copos. Após dez anos a viver fora, Pedro, de 33 anos, voltou para Portugal, decidiu abrir um bar, e chamou Jorge Oliveira, seu amigo de infância, para o ajudar com a parte criativa. “Com 18 anos fui para Madrid para a universidade e arranjei um trabalho no Hard Rock Café. Estava a estudar, não tinha qualquer experiência e apenas uma coisa a meu favor – saber falar muito bem inglês”, explica, acrescentando ter sido muito bem treinado e ter aprendido muita coisa. Depois disso seguiu-se Londres, onde tirou um curso de bartender, tendo regressado à capital espanhola por mais uns anos, de onde garante vir a sua “inspiração e maneira de trabalhar”.

Francisco Romão Pereira / Time Out Pedro Duarte Viana e Jorge Oliveira

“Ele é muito bom a fazer bebidas, mas a receber pessoas é ainda melhor”, assegura Jorge, de 31 anos, autor do bonito mural no bar com uma típica Catrina, uma mulher-caveira, cujos direitos de imagem foram comprados a uma artista russa. Além de Jorge, “o curador”, como brincam, há também o casal de “engenheiros”, Lucas e Teresa, proprietários da empresa Nature Lights e responsáveis pela iluminação do espaço.

Foi por mera sorte que Pedro, após tentativas sem sucesso pelo Cais do Sodré e Bairro Alto, encontrou na internet o anúncio para alugar o espaço do antigo Attic Bar, do qual, visualmente, não sobra (e ainda bem) praticamente nada. Da carta, entre os cocktails da casa, destacam-se o Basílica da Estrela, com rum, manjericão, lima e maracujá (9€), o Expresso Martinez, uma mistura de tequila, licor de café e um café expresso (10€), e o Rita Roots, que leva tequila, lima, triple sec e beterraba (10€). Já os menos aventureiros, tranquilizem-se, também há cervejas, caipirinhas, margaritas e mojitos e os restantes clássicos.

Francisco Romão Pereira / Time Out Cocktails da casa da esquerda para a direita: Rita Roots, Expresso Martinez e Basílica da Estrela

Às sextas e sábados há DJs e futuramente conte com eventos – a ideia vai ser “get a bit crazy”, anuncia Pedro. “Ter aqui alguém a tatuar, por exemplo, ou aulas de pilates com vinho branco.” É esperar para ver e, enquanto se faz tempo, lá ir beber um copo.

La Mala Suerte. Travessa da Alfarrobeira 5A. 96 190 1305. Ter-Dom 20.00-02.00.

