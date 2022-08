Cascais dá a provar “Sabores da Ucrânia” em jantar solidário

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de Fevereiro. Desde então, várias entidades têm juntado esforços para a organização de eventos solidários a favor do povo ucraniano. Agora é a vez do Cascais Food Lab, que programou um jantar para 25 de Agosto, das 19.30 às 22.30, no Mercado de Cascais. Um bilhete custa 50€ e 80% das receitas revertem para a compra de bens alimentares a doar ao Supermercado Social, no C3 – Centro Logístico de Cascais, em Carrascal de Alvide.

A confecção vai estar a cargo da chef Julia Seraya. Actualmente na equipa do Cascais Food Lab, a entusiasta da pastelaria é natural de Odessa, na Ucrânia. A ementa vai incluir pratos como a borsch, uma sopa preparada com beterraba, original da Ucrânia; o banosh, um dos pratos hutsul (grupo de montanheses ucranianos) mais populares; o reconhecidíssimo frango à Kyiv; o também popular bolo de Kyiv; e kisyl, outra sobremesa ucraniana.

O preço do jantar inclui um exemplar autografado do livro infantil bilingue (português-ucraniano) O camião das histórias, de Rosário Alçada Araújo e Patrícia Furtado, com tradução de Olesya Zaruma Biletska. Para mais informações e/ou inscrições, basta enviar e-mail para a organização.

Mercado de Cascais. 25 Ago, Qui 19.30-22.30. 50€ (jantar + livro autografado)

+ Oeiras acolhe festival de música solidário de apoio à Ucrânia

+ Há uma nova Time Out Cascais grátis e em inglês