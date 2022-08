Há uma nova Time Out Cascais grátis em inglês – para turistas e residentes estrangeiros

O melhor de Cascais – entre praias, restaurantes, passeios, hotéis, museus e co-works – está na nova Time Out, disponível nos postos de turismo do concelho. A Time Out e a Associação de Turismo de Cascais prepararam ainda uma edição premium, que pode consultar em locais seleccionados.

Não há estrangeiros em Cascais. Bem, que os há, há – muitos, cada vez mais, sejam turistas ou residentes que se renderam aos encantos da riviera portuguesa. Mas é como se não houvesse. São locais como os cascaenses e vivem a vida como eles: num espírito de Verão o ano inteiro, entre mergulhos na praia, passeios no meio da natureza, corridas com vista para o mar e brindes em esplanadas animadas.

Se vêm para ficar, mais ou menos definitivamente, têm à sua espera dezenas de co-works para trabalhar, sempre com o oceano por perto. Mas mais: têm mesas fartas de peixe e marisco fresquíssimos, bem como de cozinha do mundo inteiro; têm um bairro cheio de museus; têm lojas e galerias de arte com muita pinta; têm dezenas de modalidades desportivas para experimentar, dentro ou fora de água; têm hotéis para todos os gostos e bolsos; e têm uma agenda cada vez mais animada, com muito para descobrir, ver e fazer.

Para passar um dia ou a vida inteira, Cascais é um mergulho inesquecível. Ganhe fôlego e mergulhe connosco nestas duas revistas especiais, em inglês, já disponíveis no concelho – uma de distribuição gratuita, que pode encontrar nos postos de turismo, e uma premium, ainda maior e com mais conteúdos, para consultar em lugares seleccionados, como hotéis ou museus da região.

Este é um projecto especial da Time Out, feito com o apoio da Associação de Turismo de Cascais.

