Dois anos depois, o OUT///FEST volta a dar música electrónica a Cascais

Após sucessivos adiamentos impostos pela pandemia, parece que é desta. A 22 de Outubro, o OUT///FEST regressa ao Parque Marechal Carmona com actuações de nomes da música eletrónica.

Entre as 14.00 e as 23.00 há tempo para tudo. O cartaz do OUT///FEST 2022 (não confundir com o OUT.FEST do Barreiro) inclui seis DJs, com um primeiro momento a cargo da multifacetada Sara Pignatelli, portuguesa cujo talento se divide entre a música, a pintura e a moda. Inicialmente DJ de psy-trance, mais recentemente dedicou-se a "batidas mais calmas e mais étnicas, numa onda mais doce, feminina e melódica", descreve a organização em comunicado.

Segue-se o ambiente, techno, dub & punk da actuação de Manu, artista que celebra 25 anos de carreira, e a partir das 17.00 o palco é do polaco Deaf Can Dance e das suas sonoridades downtempo. Os últimos três momentos musicais estão a cargo de Chico, que leva o techno minimal a Cascais; dos "ambientes festivos" de Caroline Lethô; e, por fim, de John-E, cujos sets podem ir do acid techno e progressivo ao house e à disco breakbeat.

As portas abrem às 13.00 e a entrada para o recinto é feita pelo lado da Marina de Cascais.

Parque Marechal Carmona (Cascais). 22 de Outubro (Sáb) 14.00-23.00. Bilhete: 16,05€.

