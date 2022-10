Real Fado e Museu da Água juntam-se para concertos intimistas debaixo de terra

O Real Fado dinamiza concertos em espaços inusitados há vários anos. Agora, em parceria com o Museu da Água, a iniciativa chega à Galeria Subterrânea do Loreto. É já esta sexta-feira, 30 de Setembro, e tem datas marcadas até Dezembro.

“A visita-concerto não só permite percorrer os caminhos subterrâneos da água em Lisboa, como também proporciona toda a emoção da musicalidade alcançada entre vozes e cordas”, diz a directora do Museu da Água, Mariana Castro Henriques, sobre o novo programa na Galeria do Loreto, cujo percurso subterrâneo tem início no Reservatório da Mãe d’Água, nas Amoreiras.

No mês de Outubro, o “Fado no Loreto” realiza-se no dia 21, às 18.15. Seguem-se mais duas visitas-concerto no dia 18 de Novembro e no dia 2 de Dezembro, sempre à mesma hora. Os bilhetes custam 30€ e já estão disponíveis na Ticketline.

Galeria Subterrânea do Loreto. 21 Out-2 Dez, Sex 18.15. 30€

