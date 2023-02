JNcQUOI Avenida e O Gaveto: uma parceria onde a especialidade é a lampreia

De quarta-feira a domingo, o JNcQUOI volta a promover uma semana dedicada à lampreia, com um menu especial em parceria com O Gaveto, de Matosinhos.

Entre os dias 8 e 12 de Fevereiro, o JNcQUOI Avenida, em plena Avenida da Liberdade, vai servir uma iguaria, no mínimo, especial. O restaurante do grupo Amorim Luxury une esforços com uma verdadeira instituição do Norte do país – O Gaveto, restaurante de Matosinhos – para incluir na ementa, ainda que temporariamente, dois dos seus pratos mais típicos: o escabeche de lampreia (40€), como entrada, e a lampreia à Bordalesa (60€), como prato principal.

As sugestões de António Bóia, chef executivo do JNcQUOI Avenida, permanecem na carta até ao próximo domingo, já a partir desta quarta-feira, e estão disponíveis ao almoço e ao jantar para assinalar a época da lampreia.

Avenida da Liberdade, 182. 21 936 9900. Qua-Dom 12.00-23.00

