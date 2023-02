Por uma noite, Lucas Azevedo vai cozinhar na Nunes Marisqueira Real

Lucas Azevedo saiu do Praia no Parque e ficou, pelo menos por enquanto, mais difícil acompanhar a sua mestria, mas eis uma oportunidade em breve: o chef vai cozinhar na Nunes Marisqueira Real na quinta-feira, dia 16. Um momento único com um menu já definido, que mais não será do que um encontro entre a cozinha japonesa, onde Lucas se destaca, com a melhor matéria-prima portuguesa.

Foi no final de Outubro que Lucas Azevedo anunciou a sua saída da Barra de Sushi do Praia no Parque, onde durante três anos criou um menu que se distinguia de tudo o que era feito no restaurante do Parque Eduardo VII. “É agora tempo de voltar a aprender. Com humildade, estudar, pensar, trabalhar, viajar, provar, cozinhar. Vou dedicar, de novo, tempo ao estudo da cozinha japonesa. Num momento em que os conceitos omakase que criamos, se estabelecem uns atrás dos outros em Portugal, é tempo de voltar ao início”, escrevia então no Instagram, deixando antever um novo projecto. Sabe-se agora que Lucas Azevedo terá um novo restaurante em Lisboa, mas enquanto o projecto não ganha forma será possível acompanhá-lo em diferentes pop-ups ao longo do ano, como o que acontece agora.

DR

“Vai ser um enorme privilégio poder trabalhar com os melhores peixes e mariscos nacionais na Nunes Marisqueira Real, que há muito nos habituou ao melhor entre o melhor”, escreve o chef Lucas Azevedo.

O menu, que terá o preço de 150€ (sem bebidas), é feito de sete momentos, arrancando com um camarão alistado com caviar, que também faz parte da carta da marisqueira. Segue-se um camarão da costa e bisque de marisco e um lavagante com kimiso e ostras. E, como não podia deixar de ser, há um momento de sashimi a que se chamou otsukuri e um momento de sushi com uma selecção de oito niguiris. O menu inclui ainda um prato com ervilhas lágrima com óleo de lagosta e linguado grelhado e a terminar o pudim japonês, mais conhecido como purin.

A ideia é que a marisqueira, que mudou de casa para uma maior e mais luxuosa, passe a convidar regularmente alguns chefs para almoços ou jantares distintos.

+ Três anos depois de chegar a Portugal, Honest Greens abre no Cais do Sodré o maior restaurante