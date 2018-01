Sardinhas de conserva, cavalas, atum. O que na despensa de um lisboeta é a arma bem conhecida para salvar qualquer refeição, na despensa de um americano é um requinte exótico ainda por descobrir. Para a revista de comida Bon Appétit os enlatados portugueses serão uma das food trends em 2018 e tudo por causa da sensibilidade com que os portugueses tratam o peixe.

“Os portugueses compreendem a simplicidade do que é rústico melhor que a maioria”, atiram logo para começar, argumentando com a maneira como se come peixe em Lisboa: cozinhado de forma simples casado com “azeite de alta qualidade”. E por isto ao longo do ano Portugal veio tantas vezes à conversa quando os jornalistas da revista norte-americana falavam com chefs.

Esta “sensibilidade portuguesa” está a influenciar restaurantes nova-iorquinos como Cervo’s, o Hart’s em Brooklyn, ou o Hayden de Los Angeles.

Para adoptar a tendência em casa nos Estados Unidos, segundo a revista, basta comprar umas quantas latas de conservas, de preferência de pesca sustentável e em azeite: as conserveiras Jose Gourmet ou Bela são opções por lá. “E se alguém perceber como se arranjam Conservas Cego do Maio nos Estados Unidos, por favor avisem-me”, apela o jornalista Alex Delany.

Ora anote outras tendências no campo das comidas e bebidas do outro lado do Atlântico: raiz de lótus, wine bars ao estilo europeu ou o pequeno-almoço japonês.

