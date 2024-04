Enóphilo Wine Fest vai dar a provar um dos vinhos “mais raros” do mercado português

O evento realiza-se a 20 de Abril, no Hotel Marriott. O Czar 2014, da ilha do Pico, é um dos destaques.

O Enóphilo Wine Fest, que já conta com mais de duas dezenas de edições no país, vai voltar à cidade que o viu nascer há nove anos, então como Lx Wine Fest. Com um total de 50 produtores confirmados e mais de 350 referências, o evento de degustação de vinhos nacionais vai acontece a 20 de Abril, no Hotel Marriott, em Lisboa. Além dos vinhos de talha, produzidos em ânfora de barro (talha vem do latim tinalia, que significa “vaso de grandes dimensões”), destaca-se a prova de um dos vinhos “mais raros” do mercado português.

“Este ano, o Czar 2014 é um dos grandes protagonistas. Um vinho raro, invulgar e com um ADN muito próprio, oriundo da ilha do Pico, nos Açores, vai estar em prova comentada e exclusiva”, lê-se em comunicado da organização sobre a referência eleita Vinho do Ano em 2023 pela Revista Vinhos, que “já marcou presença em mesas de Papas, reis e imperadores”. À venda no mercado por mais de 500€, poderá provar este néctar numa sessão conduzida pelo produtor Fortunato Garcia, entre as 19.00 e as 20.00.

Estão ainda previstas outras duas provas comentadas: uma dedicada aos espumantes (15.00-16.00), conduzida por José Miguel Dentinho e Luis Gradíssimo, fundadores e organizadores do Brut Experience, concurso internacional de espumantes que se realiza em Portugal desde 2018; e outra às principais castas da região do Douro (17.00-18.00), conduzida por Jorge Lourenço, produtor da Vinilourenço. A lotação é limitada e é preciso bilhete (10€/cada prova exclusiva).

Se só quiser fazer as degustações habituais, o Enóphilo Wine Fest promete dar-lhe a conhecer meia centena de produtores, entre repetentes e estreantes, como Monte das Bagas de Oiro, Churchill’s, Terras de Mogadouro, Guadelim, Pingarelho, Baías e Enseadas e a Quinta da Costa do Pinhão. A entrada no evento custa 15€.

Hotel Marriott. 20 Abr, Sáb 15.00. 15€ (entrada), 10€ (provas comentadas).

