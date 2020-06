Enquanto não regressa a Oeiras, Trendy Market mantém mercado online em Junho

Depois da primeira edição física em Fevereiro, a segunda marcada em Março já foi improvisada e transferida para as redes sociais do mercado. Repetiu-se a façanha em Abril e Maio já numa plataforma própria para a realização do mercado online em todo o seu esplendor e em Junho voltam em força à Internet.

“Até estarem reunidas as condições para frequência e uso de espaços para mercados com a qualidade e o usufruto que o período pré-COVID-19 nos permitia, a nossa aposta continua a ser numa cada vez maior e melhor presença online”, refere a organização em comunicado.

O regresso para a edição de Verão está marcado para 20 e 21 deste mês e o funcionamento é simples: as marcas estão reunidas em www.trendymarket.pt, e o mercado abre às 10.00 de dia 20 e dura todo o fim-de-semana, até às 22.00 de dia 21.

As marcas estão expostas no site e os visitantes vão poder navegar e explorar aquelas com que mais se identificam. Escolhida a marca, são levados até ao seu site ou rede social para que possam agilizar a compra directamente com os expositores.

Para quem tem um negócio pode sempre inscrever-se aqui para ter espaço nesta edição do mercado e nas próximas já agendadas.

