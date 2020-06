A Noite da Literatura Europeia não sai à rua, mas vai estar no ar

A 8ª edição desta iniciativa europeia, com uma programação que normalmente integra as Festas de Lisboa, vai decorrer em formato radiofónico nos dias 27 e 28 de Junho.

É a Smooth FM o palco da próxima Noite da Literatura Europeia que este ano assume uma nova onda e o nome “Noite da Literatura Europeia 2020 no Ar”. Uma viagem pela cultura europeia à qual se pode juntar no serão dos dias 27 e 28 de Junho, entre as 21.00 e as 23.00. Segundo a organização, esta fórmula permite o distanciamento social e garante a segurança do público, autores e actores participantes.

Organizada pela EUNIC Portugal (rede constituída pelos institutos nacionais de cultura da União Europeia), com o apoio da Comissão Europeia, esta 8.ª edição apresenta excertos de obras de 13 autores europeus, num programa especial apresentado pelo radialista e poeta Gonçalo Câmara. Em representação de Portugal estará a escritora Joana Bértholo que vai estar em antena a ler algumas passagens de um conto inédito, mas será a única leitura feita pelo próprio autor. Os restantes excertos vão ser lido por actores e actrizes portugueses, na língua de Camões e na Smooth FM, que tem as seguintes frequências: Lisboa: 96.6; Porto: 89.5.

Fique atento à página oficial do Facebook da Noite da Literatura Europeia para ir acompanhando mais novidades. Entretanto saiba quais foram os autores seleccionados: Marion Poschmann (Alemanha), Thomas Köck (Áustria), Jitka N. Srbová (República Checa), Robert Bebek (Croácia), Javier Castillo (Espanha), Sofi Oksanen (Finlândia), Virginie Despentes (França), László Krasznahorkai (Hungria), Francesco Carofiglio (Itália), Marta Dzido (Polónia), Mark Haddon (Reino Unido) e Gabriela Adameșteanu (Roménia).

