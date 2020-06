Teatro Nacional D. Maria II reabre este mês com a peça "By Heart"

Três meses depois do encerramento, forçado pelo surto de Covid-19, o Teatro Nacional D. Maria II anunciou esta semana a data excepcional de reabertura. Ao contrário do que havia sido anunciado primeiramente, com o retomar de actividade agendado para Setembro, nos dias 20 e 21 de Junho, Tiago Rodrigues leva "By Heart" a palco.

O anúncio foi feito através da página de Facebook do teatro, esta segunda-feira, e a informação da peça foi disponibilizada no site. "Neste espetáculo, Tiago Rodrigues ensina um poema a 10 pessoas. Essas 10 pessoas nunca viram o espetáculo e não fazem ideia que poema vão aprender de cor, à frente do público. Enquanto as ensina, ele vai desfiando histórias sobre a sua avó quase-cega misturadas com histórias sobre escritores e personagens de livros que, de algum modo, estão ligados à sua avó e a ele próprio."

"By Heart", que se estreou no teatro Maria Matos em 2013, regressa assim ao palco do D. Maria II após as duas últimas passagens, em 2016 e 2019, nas salas Estúdio e Garrett, respectivamente. É nesta última que sábado, dia 20, às 21.00, e domingo, dia 21, às 18.00, volta a marcar encontro com o público.

Os bilhetes já estão à venda e têm o preço único de 12€.

