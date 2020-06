Pastéis de Belém passam a estar disponíveis na Uber Eats

Em Portugal, os serviços de entrega tem registado um crescimento significativo. Se a tendência já era de crescimento, a pandemia veio acentuar o desenvolvimento deste segmento. Como tal, as marcas têm virado a sua atenção para este modelo de negócio – mesmo as mais tradicionais. É o caso dos icónicos Pastéis de Belém, que a partir desta quarta-feira passam a estar disponíveis para entrega através da Uber Eats.

Miguel Carinha, responsável pela empresa, tinha em vista uma colaboração com a plataforma de entrega ainda antes de a pandemia chegar, mas entretanto tudo mudou e a parceria foi sendo adiada. “Sempre acompanhámos o crescimento do turismo e 50% dos nossos clientes vinham do estrangeiro”, conta. A situação obrigou a alguns ajustes na empresa, nomeadamente a adopção das regras de segurança, que têm encargos adicionais. Mas o director executivo da casa centenária acredita numa “retoma gradual do turismo e do poder de compra dos portugueses”.

Este ano, reconhece o responsável, “será muito fraco”, e 2021 “uma incógnita”. Por agora, os Pastéis de Belém vão apostar no mercado nacional – como sempre fizeram – e ver como será a adesão à opção de receber em casa os tradicionais pastéis de nata, cuja receita permanece inalterada desde 1837.

No dia em que a pastelaria chega à Uber Eats há uma oferta de uma caixa de seis Pastéis de Belém por 2€ e sem taxa de entrega. Poderá encomendar Pastéis de Belém na aplicação entre as 10.00 e as 19.00. As encomendas serão feitas em Lisboa, num raio de seis quilómetros.

A confeitaria de Belém está a funcionar em take-away, mas voltará a abrir portas a 17 de junho, limitando a lotação das salas a 50% e cumprindo as normas definidas pela Direcção-Geral de Saúde.

Esta teça-feira, a Uber revelou também que a aplicação de entregas ao domicílio já chega a mais de metade da população portuguesa, passando a estar agora disponível em Santa Maria da Feira, Espinho, Ponta Delgada, Caldas da Rainha e Marinha Grande. No total, são mais de 4000 os restaurantes parceiros em todo o país.

