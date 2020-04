Enquanto o novo restaurante não abre, André e Marta levam-lhe sandes a casa

The Sandwich Project é o plano temporário dos chefs André Coelho e Marta Caldeirão, com entregas ao domicílio de três tipos de sanduíches.

André Coelho e Marta Caldeirão, um casal de jovens chefs que passou pelas cozinhas do restaurante do Altis Belém, Feitoria, Epur, Pesca ou Local, estavam prestes a abrir o primeiro restaurante próprio em Lisboa quando o estado de emergência se impôs. O Âmago abrirá a seu tempo mas por enquanto lançaram o The Sandwich Project, com entrega ao domicílio de sandes.

“Temos tudo preparado para abrir e não podemos. Decidimos dar um pulo gigante e arriscado e agora acordamos todos os dias com medo que tudo o que investimos será em vão”, desabafam no Instagram sobre o restaurante que estava previsto inaugurar no dia 15 de Março.

Para conseguirem pagar a renda e porem a bom uso a nova cozinha, têm então este projecto, com três tipos de sandes, todas preparadas com técnicas de cozinha de autor, em pão de mistura com massa-mãe, e inspiradas nas suas músicas e sabores favoritos. Há a Pork Floyd, com sabores fumados e um toque asiático, com cachaço de porco cozinhado durante um dia inteiro, picle de pepino e molho asian BBQ; a Red Hot Chilli Chicken, com peito de frango desfiado e temperado com pimentão fumado e raspas de lima, ananás grelhado e maionese de chipotle a dar um picantinho; e a Veal Division, com novilho dos Açores cozinhado durante 24 horas numa marinada portuguesa, maçã e maionese de coentros, a mais fresca (8,75€ cada).

Para complementar a refeição, além de batatas fritas caseiras (1€), André e Marta fizeram uma parceria com a Musa e têm três à escolha: uma pale lager, uma american pale ale e uma india pale ale (3,25€).

Fazem entregas gratuitas no concelho de Lisboa para um pedido mínimo de duas sandes, aos almoços e jantares. O pagamento deve ser feito por MBWay ou Multibanco, para minimizar o contacto.

Take-away: Rua da Alegria, 41C (Príncipe Real). Seg-Dom 12.00-15.00/19.00-21.00. 91 9336548 (SMS ou WhatsApp). @the.sandwichproject.



