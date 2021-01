Entrada em museus e monumentos passa a ser gratuita aos domingos e feriados

O regime de gratuitidade para a entrada em museus, palácios e monumentos nacionais, que até agora só vigorava durante as manhãs de domingo, passa a estender-se a todo o dia e também aos feriados nacionais. A medida, que decorre da aprovação da Lei de Orçamento de Estado para 2021, foi anunciada esta segunda-feira, 11 de Janeiro, pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC).

“Em 2021, o Governo adopta as medidas necessárias ao alargamento da gratuitidade da entrada em todos os museus, palácios e monumentos nacionais sob tutela da administração central, aos domingos e feriados para todos os cidadãos residentes em território nacional”, lê-se no comunicado, divulgado no site da DGPC. “É garantida a transferência das verbas correspondentes à redução de receita de bilheteira para as entidades previstas no número anterior.”

Entre os 25 museus e monumentos a cargo da administração central, incluem-se cinco monumentos inscritos como património mundial da UNESCO e 15 museus nacionais, como é o caso da Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos e o Museu Nacional dos Coches.

