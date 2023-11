Entradas, sobremesas, e um vinho especial. La Brasserie de L’Entrecôte tem novidades na carta

Quando a Brasserie apareceu pela primeira vez, em 1993, na rua do Alecrim, veio para descomplicar, apenas com um prato principal – o afamado entrecôte com um molho de 18 ingredientes, acompanhado com batatas fritas. A consistência é a prata da casa e a verdade é que pouca coisa mudou desde então, mas como diz Francisco Carvalho Martins, administrador do grupo Portugália, é preciso “mostrar inovação”, nunca fugindo aos valores da marca, inspirada no Café Paris e na gastronomia francesa.

E por isso, para celebrar o 30º aniversário, há novas entradas, sobremesas e um vinho de edição limitada no menu. “Este é um conceito muito tradicional, monoproduto, e portanto a própria natureza de oferta que o restaurante tem é muito reduzida. Há muito poucas razões válidas para mudarmos o prato principal. Não podemos, é sagrado. E portanto tentamos jogar com as entradas, com as saladas, com as sobremesas e com as bebidas”, justifica o responsável. “Isto é o auge do dinamismo da Brasserie, porque os nossos clientes querem que nós sejamos muito consistentes, que os sirvamos muito bem, mas que não mudemos grande coisa”, acrescenta.

DR Tábua de queijos

Os clássicos nunca saem de moda e entrecôte fatiado e coberto com um molho especial e secreto (a partir de 23,90€, consoante o acompanhamento) continua a ser a escolha principal, embora exista uma versão com seitan, para que ninguém se sinta excluído. Mas antes disso há muito para provar, como a nova tábua de queijos com queijo Reblochon de Savoie, Comté e Boursin (11,90€), ou o trio de patés (4,90€) que acaba de sofrer uma alteração: aos patés de salmão, de manjericão junta-se agora o de tomate seco que substitui o de pato. Há ainda novidades nas saladas. Além da clássica de alface e rúcula com nozes e molho vinagrete (6,40€) e da de salmão marinado (10,20€) que já conhecemos, apresentam-se os profiteroles de bacalhau (10,20€).

A mudança mais drástica acontece nas sobremesas, com três novas entradas. O mil-folhas de chocolate branco, compota de framboesa e alfazema (7€) é uma delas, mas também um crumble e gelado com frutos vermelhos em calda cointreau (8,40€) e café Liégeois (6,50€), com café, chantilly e gelado de café. “Nós tentamos introduzir pequenas melhorias e, mesmo assim, algumas são rejeitadas por muitos dos nossos clientes fiéis. Daqui a umas semanas vamos ter alguém a reclamar porque saiu o patê de pato, mas nós acreditamos que vão ser mais os que ficam contentes com estas pequenas mexidas”, afirma o administrador.

DR Sobremesas

Todo o menu é para acompanhar uma garrafa de vinho tinto alentejano, de edição limitada (36€) – uma parceria com a Casa Relvas para comemorar o aniversário do restaurante. “É um vinho pensado para o molho, com elegância. Vai harmonizar em complemento, não em choque”, explica o enólogo Alexandre Relvas. A nova carta está disponível em todos os restaurantes La Brasserie de L’Entrecôte, incluindo os espaços no Centro Comercial Amoreiras e no Centro Colombo, na Marina de Cascais e no Parque das Nações.

Rua do Alecrim 117 (Chiado). Seg-Qui e Dom 12.00-23.30, Sex-Sáb 12.00-00.00

