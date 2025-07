Entrámos no Santini do Chiado e estava a Cantê lá dentro

A pergunta mais ouvida numa gelataria é "cone ou copo?". Mas no Santini do Chiado, não se surpreenda se este Verão apanhar um "S, M ou L?", um "liso ou com padrão?" ou um "biquíni ou fato de banho?" É que na passada quarta-feira, 2 de Julho, a marca portuguesa Cantê instalou uma pop-up dentro da loja de gelados da Rua do Carmo.

"Desafiei a Cantê a ocupar um espaço do Santini, pareceu-me o casamento perfeito", conta à Time Out a administradora da gelataria Marta Botton, lembrando que este é um regresso da marca de swimwear ao Chiado onde, durante alguns anos, teve loja. "Não querem manter um pé no bairro?", perguntou às fundadoras Mariana Delgado e Rita Soares, que têm moradas no Restelo e nas Amoreiras. A resposta está na cara: sim.

DR

Nesta pop-up, que funcionará (pelo menos) até ao final de Setembro, está uma selecção de peças da colecção de 2025 da Cantê, entre biquínis e fatos de banho, roupa de praia, acessórios e peças para crianças – além de ser possível levantar encomendas feitas online.

Rua do Carmo, 88. Qua-Dom 11.00-19.00

