Entre Goldberg e DeNiro, também se falou português no Tribeca Festival Lisboa

É natural que os holofotes queiram iluminar a chegada a Lisboa de estrelas como Robert DeNiro e Whoopi Goldberg, os cabeças de cartaz da programação da primeira edição do Tribeca Festival Lisboa. A 18 e 19 de Outubro, o Beato Innovation District (ex-Hub Criativo do Beato) foi palco de muitas conversas e também exibições de produções nacionais e internacionais, em vários formatos. A Time Out focou-se no palco Made in Portugal e destaca a série Azul, que “brevemente” estreia na Opto, o serviço de streaming da SIC, onde já é possível ver algumas das produções que passaram pelo Tribeca. E está confirmado que o festival regressa a Lisboa no próximo ano.

Foram vários os palcos que acolheram a programação do festival, divididos entre Tribeca Talks, World Stories, Untold Stories, Music & Podcasts e Made In Portugal. Neste último espaço, foram exibidas produções portuguesas, algumas em pós-estreia, como foi o caso do filme Podia Ter Esperado Por Agosto ou a série PRAXX, com duas temporadas disponíveis na Opto. Todas as sessões eram precedidas por conversas com os principais intervenientes e a grande antestreia foi a série Azul, do realizador e argumentista Pedro Varela.

“Só o orçamento de efeitos é o preço de outra série”

Entre a inclusão e a emergência climática, desenhou-se a série Azul, que teve como ponto de partida dar voz a pessoas portadoras de deficiência e que se expandiu para um futuro próximo, onde já não existem baleias nos oceanos. Com argumento e realização de Pedro Varela (Esperança), Azul está a caminho da Opto e transporta-nos para um planeta bastante afectado pelas alterações climáticas. Neste enredo, o biólogo marinho e comissário europeu para o Clima e Oceanos Steven dos Reis (Romeu Costa) anuncia a extinção destes cetáceos e renuncia ao cargo. Ao mesmo tempo, a sua filha Olívia (Leonor Belo), uma jovem de 18 anos com trissomia 21, inscreve-se como voluntária num projecto de protecção marinha chamado Azul e segue para os Açores, onde é recebida pelos activistas Américo (Marco Paiva) e Besouro (Romeu Runa) e também pelo biólogo Jacques da Silva (Ricardo Pereira), que pouco tempo antes tinham avistado um moribundo cachalote que deu à costa. Uma informação abafada por Serafim van der Haagen (Miguel Damião), o sinistro Governador das Ilhas.

©Cortesia SIC/Tribeca Pedro Varela, Leonor Belo e Romeu Costa respondem às perguntas de Sílvia Lima Rato O primeiro passo para este projecto da Blanche Filmes foi dado há quatro anos, a partir de um convite para incluir artistas com deficiência feito por Marco Paiva (director artístico da Terra Amarela, plataforma de criação artística inclusiva) a Pedro Varela. “A Leonor é a razão de estarmos aqui”, revelou Pedro Varela numa sessão de perguntas e respostas após a exibição do primeiro episódio da produção que define como um “projecto de capacitação”. Paiva e Varela começaram por apresentar o projecto à SIC Esperança – Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) do Grupo Impresa que apoia vários projectos sociais – e a partir daí chegaram a outros apoios, com destaque para o Governo dos Açores e também para o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), Pic Portugal e Opto SIC. À Time Out, Pedro Varela revelou que o orçamento total de Azul rondou os 1,4 milhões de euros, sublinhando que “só o orçamento de efeitos visuais é o preço de outra série”. Depois desta estreia no Tribeca, o realizador quer fazer a divulgação sem ruído na porta ao lado. “Porque isto no meio do Tribeca é giro, mas é no meio disto tudo que está a acontecer. Nós tivemos demasiado trabalho para fazer esta série, é demasiado importante para nós, para depois estrear no meio dos outros”. A cada episódio, explica, existem 250 efeitos visuais, “mais do que uma longa-metragem normal”, destacando uma das cenas do episódio de estreia: “Neste primeiro episódio ainda está muito subtil a presença desta baleia, com um efeito especial incrível. Filmámos com uma tela verde, portanto ver agora ali uma baleia na praia é extremamente emocionante”. São seis os episódios da série e Pedro Varela não descarta a possibilidade de seguir para uma segunda temporada. Pelo menos, deixou tudo em aberto, conta-nos, já que no último episódio deixa um dos personagens… na Islândia. “A história acaba lá. Há dois personagens principais e um fica plantado no caminho… Foi totalmente planeado, deixei tudo preparado para se pedirem uma segunda temporada, como o arquitecto que deixa a obra de tal forma que já possa receber um andar de cima”. Para já ainda não há data de estreia para a Opto, mas estará para breve.

Do festival para casa

Sendo a SIC o grande parceiro do Tribeca Festival Lisboa, muitas das produções exibidas no palco Made in Portugal já podem ser vistas na Opto. É o caso de George, documentário da jornalista Sofia Pinto Coelho sobre George Wright, um dos homens mais procurados pelo FBI que, passados 40 anos, descobriu que vivia em Portugal; e da curta documental Os Sonhos Continuam, de Karlee Rodrigues, em que uma luso-descendente regressa a Portugal para dançar no grupo folclórico da família. Também na Opto estão disponíveis as curtas-metragens Era Uma Vez no Apocalipse, de Tiago Pimentel, em que a humanidade tenta sobreviver às consequências de uma III Guerra Mundial (com Sérgio Godinho no elenco); Silence, do também actor Francisco Froes, sobre um traficante de erva de Los Angeles e uma produção que conta com Sara Sampaio; O Afinador de Silêncios, adaptação do livro de Mia Couto por Mário Patrocínio; e Das Duas Uma, de Bernardo Almeida, que acompanha a relação de amor entre Alice e Diana.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook